العملة المشفرة اثريوم ETH نحو 2090 دولار ؟

مؤخرا أصدر محلل يحمل اسما مستعارا ب ScienceGuy9489 على Twitter مغردا ، بسلسلة من التنبؤات عن العملات المشفرة من بينها العملة المشفرة اثريوم ETH ان سعرها سيرتفع في سنة 2019. في سلسلة التنبؤات التي غرد بها، قدرت بأن البيتكوين BTC سيصل سعره الى 28000 دولار ، و لايتكوين LTC ستصل إلى 650 دولار ، و ريبل Ripple ستصل إلى 4 دولارات.

كان قد قدم أيضًا سعر تنبؤي للعملة المشفرة اثريوم ETH حيث قدر أنها قادرة على الوصول إلى مستوى 2090 دولار. لقد قام بحساب هذا الرقم من خلال أخذ الدعم عند 80 دولارًا من أعلى مستوى له في 2018 عند 1420 دولار و قام بالعملية الحسابية (1420 دولار – 80 دولار = 1340 دولار). و قسم النتيجة على 2 ثم أضاف نتيجة التقسيم إلى قمة 2018 ليصل إلى سعر 2090 دولار الذي تنبأ به لسنة 2019.

أخذ ScienceGuy9489 الأمور بجدية أكثر من خلال نشر الرسم البياني للتحليل الفني الذي أظهر ان تاريخ الارتفاع المتوقع للعملة المشفرة اثريوم ETH سيكون في 24 أبريل 2019.

يمكننا أن نرى خط ترند هابط طويل المدى يمتد من أعلى مستوى في 2018 والذي يرتبط أيضًا مع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. كما تم تسليط الضوء على منطقة الدعم عند 80 دولار مما يخلق مثلثًا تنازليًا طويل المدى للعملة المشفرة اثريوم ETH.

سلط ScienceGuy9489 الضوء على مثلث أصغر (باللون الأخضر) والذي يغطي التداول خلال عام 2019. حيث يجتمع هذان المثلثان حيث يتوقع حدوث الاختراق. الذي سيكون في 24 أبريل 2019.

كما أبرز قناة صاعدة على مؤشر القوة النسبية RSI والتي من شأنها أن تساعد في حدوث الاختراق ، طالما أن مؤشر القوة النسبية RSI يمكن أن يظل فوق مستوى 50 مع اقتراب تاريخ الاختراق.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يغرد فيها ScienceGuy9489 بتنبؤًا مفاجئًا لسوق العملة المشفرة اثريوم ETH. فخلال مايو 2017 ، توقع ارتفاع العملة المشفرة اثريوم ETH في 24 مايو 2017. وبالفعل كان التحليل جد قريب ان لم اقل دقيق جدًا. سعر العملة المشفرة اثريوم ETH لم ينفجر في 24 مايو 2017 كما كان متوقعًا ، ولكنه حدث بعد يومين من ذلك.

العملة المشفرة اثريوم ETH

العملة المشفرة اثريوم ETH Advertisements

من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني اليومي أعلاه ، يمكننا أن نرى أن السوق يتداول داخل مثلث متماثل متوسط الأجل (يختلف عن تحليل ScienceGuy9489). يمتد الحد العلوي من أعلى مستوى في أكتوبر 2018 ويمتد الحد الأدنى من أدنى مستوى في ديسمبر 2018.

يمكننا أن نتوقع أن يستمر السوق في التداول داخل حدود المثلث المتماثل حتى يحدث اختراق. يمكننا أن نرى أن قمة المثلث قريبة جدًا من 24 أبريل 2019 ، وهو نفس تاريخ الاختراق الذي تنبأ به ScienceGuy9489. ومع ذلك ، فلا يوجد شيء يمنع السوق من الوصول الى اعلى قمة قبل الموعد المتوقع.

إذا كسر السوق فوق المثلث ، فيمكننا توقع وجود مقاومة أعلى فورية عند 152 دولار و 161 دولار و 165 دولار. تعتبر المقاومة عند مستوى 165 دولار قوية حيث لم يتمكن السوق من الإغلاق فوق هذا المستوى خلال عام 2019.

فوق 165 دولارًا ، يمكننا توقع مزيد من المقاومة عند 170 دولارًا و 185 دولارًا و 200 دولار

بدلاً من ذلك ، إذا استعاد البائعون السيطرة وبدأوا في دفع السوق نحو الانخفاض ، يمكننا أن نتوقع أن يتوفر الدعم الفوري عند 135 دولارًا. تحت هذا ، يمكننا أن نتوقع مزيدًا من الدعم على المدى القصير .618 مستوى تصحيح فيبوناتشي (المسحوب باللون الأخضر) بسعر 128 دولارًا. سيتم دعم منطقة الدعم هذه أيضًا بالحد الأدنى للمثلث المتماثل.

إذا تسبب الضغط الهبوطي في كسر ETH / USD أسفل المثلث ، فيمكننا توقع دعم عند 125 دولار و 120 دولار و 116 دولار.

كسر مؤشر القوة النسبية مؤخرًا مستوى 50 مما يدل على أن المضاربين على الارتفاع قد بدأوا في السيطرة على زخم السوق. يمكننا أن نتوقع اختراقًا فوق المثلث خلال أبريل 2019 طالما أن مؤشر القوة النسبية RSI يمكن أن يظل فوق مستويات 50 ويستمر في الارتفاع أكثر.