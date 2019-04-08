جستن صن يُلمح إلى تعاونٍ "رسمي" بين ترون وإيثريوم هذا العام

تام شمس - الاثنين 8 أبريل 2019 01:05 مساءً - ادعى مؤسس شركة ترون (TRX) والمدير التنفيذي جستين صن أنه يعتقد أن النظام الإيكولوجي لترون "سيتعاون رسميًا" مع إيثريوم (ETH) هذا العام. وقد أدلى صن بتعليقاته خلال مقابلة مع برنامج ذا كريبتو تشك يوم ٦ أبريل.

وبتعبيرٍ أدق، قال صن إنه يعتقد أنه "حتى خلال هذا العام سنرى أن ترون تتعاون، رسميًا، مع إيثريوم". وردًا على سؤال حول تغريدة من الشريك المؤسس لإيثريوم "فيتاليك بوترين" حول ترون، صرح صن بأنه يعتقد " المنافسة تجلب منتجًا أفضل." وأضاف صن أيضًا:

"أعتقد في المستقبل أننا سنتعاون مع الكثير من مطوري إيثريوم وأيضًا المؤسسات التي بنيت على إيثريوم قبل تحسين الصناعة". Advertisements

كما أعلن صن أيضًا أن حل قابلية التوسع للطبقة الثانية لترون، والذي يزعم أنه سيؤدي إلى زيادة إنتاجية المعاملات ١٠٠ مرة على الأقل وخفض الرسوم بشكل كبير، سيتم نشره في الربع الثاني من عام ٢٠١٩. وكان صن قد قام مؤخرًا بالتغريد حول الحل - الذي يطلق عليه اسم صن نتورك - لكن من الواضح أنه امتنع عن احديد موعد الإطلاق.

وأثناء البودكاست، أشار صن أيضًا إلى أن الإصدار المستند إلى ترون من العملة المستقرة تيثر (USDT) من المقرر أن يبدأ في التاسع من أبريل. وجادل صن بأن الإصدار المستند إلى ترون من العملة المستقر الرائدة سيسمح بمعاملات أرخص وأسرع من العملة القائمة على بروتوكول أومني لبيتكوين.

كذلك أشار صن إلى أنه في الربع الثاني من هذا العام، ستقدم ترون أيضًا "شبكة جديدة مع خيار الخصوصية"، استنادًا إلى التكنولوجيا المستخدمة من قبل العملة البديلة زي كاش (ZEC).