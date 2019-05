محلل ببلومبرغ: بيتكوين توجد عند مستوى ذروة شراء لم يُرى منذ موجة الارتفاع القياسية السابقة

تام شمس - الاثنين 8 أبريل 2019 01:05 مساءً - توجد بيتكوين (BTC) عند أكثر مستويات ذروة الشراء منذ مستوياتها القياسية في ديسمبر ٢٠١٧، حسبما ادعى محلل استخبارات بلومبرغ مايك مكغلون في مقال نشر يوم ٥ أبريل.

ووفقًا للتقرير، يوضح مؤشر القوة العالمية GTI لبيتكوين أن العملة لم تكن لم تكن عند مستوى ذروة الشراء هذا منذ أن اقترب سعرها من ذروته القياسية البالغة ٢٠٠٠٠ دولار. وتدعي بلومبرغ أيضًا أن الأنماط المماثلة في الماضي قد بشرت بحدوث فترات ركود طويلة استمرت لعدة أسابيع.

مؤشر القوة العالمية لبيتكوين. المصدر: بلومبرغ

ووفقًا لمكغلون، فقد حدث نمو في السوق مؤخرًا بسبب ضغط الأسعار طويل الأجل والتقلبات المنخفضة، مما تسبب في "إطلاق سراح السعر من القفص". حيث صرح مكغلون بأنه يتوقع فترة هبوط مماثلة تتبع النمو الأخير:

"إنها الآن مسألة مدة وأظن أنه عندما يكون لديك مثل هذه الفقاعة الهائلة، سيكون لديك دائمًا عبء من الناس الذين يحتاجون إلى البيع."

ويقتبس المقال أيضًا ديفيد الطويل، رئيس صندوق التحوط المشفر بروتشين كابيتال، والذي يتوقع أن يستمر السوق في اتجاهه الهبوطي. فبينما يعترف بأنه "من الجيد رؤية حركة إيجابية في مقابل حركة سلبية"، إلا أنه يشير إلى أنها غير مريحة:

"بالتأكيد، يفضل المستثمرون رؤية ارتفاعًا تدريجيًا مع وجود أساس ثابت من حيث الجانب السلبي الذي يتم ترسيخه، على عكس الزيادة السريعة جدًا جدًا. والتي يمكن بسهولة أن تأتي بسهولة، وتذهب بسهولة."

ويبدو أن تحليل ماكغلون وتويل لا يتفق مع رأي المتداول والمؤلف بيتر براندت، بعد أن نشر تغريدة في الخامس من أبريل أنه لن يفاجأ إذا دخلت بيتكوين مرحلة قطع مكافئ أخرى.

McGlone’s and Tawil’s analysis appear to contrast with that of Fundstrat Global Advisors co-founder Thomas Lee. As Cointelegraph reported yesterday, according to Lee, Bitcoin is back in a bullish trend. Lee pointed out that BTC has now broken over its 200-day-moving-average.

Additionally, trade and author Peter Brandt seemingly disagreed with McGlone, having

Either from Dec '18 low or from retest of same (circa analog dbl bottom in 2015) it would not surprise me if $BTC enters a new parabolic phase. $btcusd pic.twitter.com/XV89Qz7P4n — Peter Brandt (@PeterLBrandt) April 5, 2019

on April 5 that he wouldn't be surprised if Bitcoin was to enter another parabolic phase.

Earlier this week, leading United States derivative market CME Group pointed out that its Bitcoin futures reported record trading volumes on April 4.