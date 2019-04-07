50،000 دولار هو الهدف المنطقي لسعر بيتكوين والسبب!

يبدو أن موجة الصعود الحالية لسوق العملات الرقمية أمامها المزيد من المساحة للمُضي قُدماً خلالها بالرغم حتى من إظهار سعر البيتكوين الحالي لبعض الجمود.

فقد كشف التاجر و المحلل الكلاسيكي بيتر براندت “Peter Brandt” عن توقعاته الصعودية إلى هدف 50،000 دولار لسعر العملة الرقمية بيتكوين والتي تحافظ حالياً بثبات على مستوى 5،000 دولار.

ولكن، ربما يجب أن يتحلى المستثمرون ببعض الصبر لأنه لن يحدث بين عشية وضحاها، حيث يتوقع براندت أن تحقق بيتكوين هذا الهدف على مدار العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة بناءً على الأنماط التاريخية التي تطفو على السطح وكأنها انعكاس في المرآة.

سعر البيتكوين يمكن أن يرتفع إلى 50،000 دولار بحلول عام 2021

تواصل بيتكوين إختبار المقاومة فوق مستوى الـ 5،000 دولار . | المصدر : CoinMarketCap

في حين أن هناك عدد لا يحصى من التنبؤات للبيتكوين ، ما الذي يجعل توقع براندت مميزاً ؟ على خلاف الكثير من التحليلات الأخرى ، أطلق براندت على توقعه إسم مصير البيتكوين 2018 والذي فقدت خلالها العملة الرقمية الرائدة أكثر من 80٪ من قيمتها.

وحدد براندت نمطًا مشابهاً في مخططات فترة 2018/2019 يكرر تحركات الأسعار من فترة السوق الهابطة للفترة الزمنية 2013-2015 وبعد ذلك حَضرت السوق الصاعدة

ومن الناحية الفنية فإن هذه هي نفس المرحلة التي يتم بها تداول البيتكوين اليوم . وقال لصحيفة Yahoo Finance :

” لقد رأينا 10 حركات متتابعة لأعلى و لأسفل خلال السوق الهابطة ولدينا تشكيل لنفس النوع من النمط تقريباً بعد انخفاض 2015 في عملة البيتكوين رأينا السوق ثم تطورت إلى تقدم مكافئ ” وقال براندت ، مضيفاً : ” بناءً على تلك الدراسات التناظرية ، أعتقد أن سوق العملة الرقمية الآن سيعود إلى سوق صعودي مكافئ .”

في حين أن توقعات براندت هي بمثابة موسيقى جميلة لآذان مستثمري البيتكوين فإن الكرة البلورية خاصته ليست خالية من التداخل. لدى براندت أسئلة أيضاً أهمها استناداً إلى “مقارنة العام التمثيلي هو ما إذا كان سيناريو الصعود الحالي عند النقطة (10a الموضحة على الرسم في الصورة) سيؤدي إلى إعادة إختبار النقطة (10b) على غرار 2013-2015 ” ، كما هو موضح في المخطط أدناه. Advertisements بمعنى آخر هل سيرتفع سعر البيتكوين لفترة من الوقت قبل إعادة إختبار أدنى مستوياته في أواخر عام 2018 والتي بلغت 3،122 دولارًا على Bitstamp ، خلال الصيف قبل أن يرتفع إلى 50،000 دولار ؟

وقال براندت مجيباً على سؤاله ” هناك فرصة أن تفعل ذلك و فرصة أن لا تفعل “.

جريان السوق الصاعدة للعملة الرقمية لا تنتظر أي شخص سواء أكانت تلك الخطوة المناهضة للسعر قد بدأت أم أن عملة البيتكوين ستأخذ إستراحة في الأشهر القادمة فإن هناك شيء واحداً واضحا؛ وهو أن سعر البيتكوين يتجه إلى الهدف 50.000 دولار من الآن وحتى 2022. وقال براندت الذي يتوقع أن تترك عملة البيتكوين القمة السابقة لها عند مستوى 20 ألف دولار في التراب وتمضي قُدماً . أنه “عندما تبدأ البيتكوين بالتحرك فإنها تتحرك بقوة ولا يستطيع الجميع تعطيلها كـ عربة كبيرة مغلقة تجرها الخيول على طريق منتظم “. لا يهتم براندت خبير التداول لأكثر من أربعة عقود بما يقود هذه المسيرة للعملة الرقمية فقط مجرد “الطلب الأساسي على العملة الرقمية نفسها .” يبدو هذا القول أسهل من القيام به بالنظر إلى الطبيعة الفريدة لسوق العملات الرقمية الذي أساسه الوحيد هو المقارنة منذ حوالي عقد من الزمن. هذا شكل مختلف من التحليل الأساسي عن تحليل توم لي لـ Fundstrat ، والذي يسلط الضوء على العوامل المحفزة وراء تحركات الأسعار حيث أن توم لي متفائل بالمثل وأخبر CNBC هذا الأسبوع أن القيمة السوقية العادلة للعملة الرقمية بيتكوين حالياً تعادل 14،000 دولار. المصدر : CCN