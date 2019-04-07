شارك الآن بحضور ماراثون المضاربة الأول في العالم في إسطنبول

يمكنكم الإشتراك وحجز تذاكر الحدث من خلال الرابط علما بأن الماراثون يتوفر على 59 تذكرة فقط .

سيقام ماراثون المضاربة يوم السبت 13 إبريل على تمام الساعة 15:30، وحتى يوم الأحد 14 إبريل الساعة 18:30 على مدى 27 ساعة متواصلة بدون توقف وبدون نوم .

بعد مرور 27 ساعة من ماراثون المضاربة سوف يتم حساب الأرباح والخسائر الكلية على الرصيد الإجمالي في حسابات المشتركين على منصة Binance بالنسبة في المائة .

لا يهم ما هو حجم رأس مالك في المنصة سواء كان كبير أو صغير حتى لو كان 50 دولار فقط ، ما يهم في النهاية هو نسبة الأرباح الصافية من الصفقات في المائة فقط .

بعد إنتهاء الماراثون سيتم حساب أرباح كل مشارك بالنسبة المئوية وستكون الجوائز النهائية للفائزين على النحو التالي:

المراكز الـ 20 الأولى في مسابقة الماراثون سوف يحصلون على جوائز بقيمة 10000 دولار ، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 3000 دولار

يرجى العلم أن حضور ماراثون المضاربة مجاني بدون تكلفة إشتراك و سيجري المؤتمر باللغة العربية فقط .

على كل مشترك في الماراثون أن يكون لديه حساب تداول في منصة تداول العملات الرقمية Binance وأن يكون لديه معرفة بالتداول و المضاربة بإستخدام منصة Millions.

يشمل الحضور وجبة عشاء ومن ثم وجبة فطور و من ثم وجبة غداء جميعهم بالمجان.

يشترط على كل مشترك في الماراثون إحضار الماوس قبل اللابتوب واحضار اللابتوب أيضا ووصلة كهرباء لمن هو قادم من خارج تركيا.

سوف يتم إرسال موقع الحدث بالتحديد خلال عدة أيام في قناة التلجرام الخاصة بمنصة Millions ، و أيضا على إيميلك (لكن الأكيد هو في أسطنبول )

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يرجي ملاحظة أنه يجب إظهار تذكرة الإشتراك للدخول للمؤتمر (سوف تحصل عليها بعد التسجيل لحضور المؤتمر عبر رابط الإشتراك في الماراثون في الأعلى )

تذكير : هذه ليست دورة تدريبية بل جلسة تداول ومضاربة

سيتم تصوير حدث ماراثون المضاربة و بثه ضمن مسلسل تلفزيوني.

هذا و يمكنك الدخول إلى رابط منصة الملايين عبر الرابط التالي www.millions.exchange

و لمعرفة المزيد عن خصائص المنصة يمكنك الإطلاع على هذا الموضوع :

المصدر : Arabfolio.com

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