ما هو عرض التبادل الأولي IEO او Initial Exchange Offering و الفرق بينه و بين ICO ؟ فإذا كانت سنة 2017 و 2018 ل مشاريع البلوكشين و العملات المشفرة التي يتم تمويبها عبر نوذج العرض الاولي للعملة ICO، فهذه الاخيرة حقق فوائد ضخمة للشركات الناسئة ، كانت السبب الاكبر في صناعة سوق التشفير الذي يتوسع كل يوم شاء من شاء و ابى من ابى. لكن الان بعد ان اتسخت سمعة ICO بأصحاب المشاربع الوهمية، النستصمرين و المهتمين بالعملات المشفرة و المؤثرين في المجال قد بدأوا يخطو خطوات نحو استراتيجية جديدة تسمى “عرض التبادل الأولي IEO”. يؤمن الان عشاق التشفير في جميع أنحاء العالم ان IEO هو البديل الجديد لـ ICO نظرًا لأنه مليء بالمزايا المعززة، التي تصب في مصلحة المستثمر.

ما هو عرض التبادل الأولي IEO و الفرق بينه و بين ICO

نموذج ICO طريقة لجمع رؤوس الاموال للمشاريع يشكل حر دون اي رقابة قانونية و دون الحاجة إلى المرور عبر رأس المال الاستثماري التقليدي. بينما IEO تمكن مشاريع التشفير من جمع رأس المال من المستثمرين مباشرة من على منصات تبادل العملات الرقمية، مثل منصة Binance، و هذه الاخيرة بقواتها في سوق التشفير تدعم و تضمن صحة و مشروعية المشاريع.

واحد من أكثر الأخبار المبهرة و المحمسة بخصوص قوة عرض التبادل الأولي IEO هو انه في الآونة الأخيرة أحد مشاريع الذكاء الاصطناعى، جمع حوالي 5.5 مليون دولار في 22 ثانية فقط من على منصة Binance عبر عرض التبادل الأولي، حقيقة و ليس خيال و لك https://launchpad.binance.com لكي تتأكد من صحة الخبر.

ما هو عرض التبادل الأولي IEO ؟

عرض التبادل المبدئي او الاولي IEO او Initial Exchange Offering هو عملية لبيع رمز او عملة المشروع من اجل تمويله من على بورصة العملات المشفرة التي تدعم النموذج التمويل عبر عرض التبادل الأولي IEO.

عرض التبادل الأولي IEO يكون عبر عمليات البيع للرموز التي تكون مباشرة عبر منصات تبادل العملة المشفرة المختلفة اعتمادًا على كيفية تخطيطها. تقوم البورصات بإنشاء منصة مثل منصة Binance حيث يمكن لمجموعة من المطورين أن تطوير و بيع رموز المشاريع للعشاق و المهتمين بالتشفير والمستثمرين في مشاريع التشفير.

قبل إجراء عملية بيع رموز المشروع على منصة التبادل الداعمة ل عرض التبادل الأولي IEO ، سيتفق و سيتم عقد كل من فريق منصة التبادل وفريق المشروع على اتفاقية. ستقوم منصة التبادل بإجراء مراجعة شاملة للمشروع باستخدام شروط معينة للتأكد من أن المشروع حقيقي.

بمجرد أن تكون منصة التبادل دارسة و متأكدة من مصداقية المشروع ، سوف تكشف النقاب عن تاريخ بيع الرموز المميزة مع سعر ثابت لكل رمز. إذا كانت لمنصات التبادل المحتضنة للمشروع رمزها الخاص، فيجب على المساهمين شراء رموز تلك المنصة مثل رمز BNB لمنصة Binance، بعدها يمكنهم المشاركة في عرض التبادل الأولي IEO للمشروع.

الفرق الاساسي بين عرض التبادل المبدئي IEO و بين ICO ؟

الفرق الرئيسي بينهما هو أن رمز المشروع المدرج و المدعوم على IEO يتم تداوله على الفور دون الانتظار كما يحدث مع ICO. فإذا سألت المتداولون و المستثمرون في ICO فإنهم سيقولون لك ان هذا هو اسوأ ما في عرض العملة الأولي ICO.

هناك فرق آخر يتمثل في أن ICO يمكنها جذب الاستثمارات من كل العالم و بدون اي قيود، بينما ال عرض التبادل الأولي IEO يمكن ايضا تنظيمه من قبل منصات التداول في الاسهم التي يمكنها ان تشارك بنشاط عملية جمع الأموال مما يجعل عرض التبادل الأولي IEO و مجال العملات المشفرة نفسه وعدًا اكثر .

عرض التبادل المبدئي IEO يقدم وسيطًا لنموذج جمع الأموال اللامركزي، والذي يمنح متداولي التشفير شعورًا قويًا بالثقة أثناء المشاركة في IEO. في حين نمودج جمع المال للمشاريع ICO كثر فيها النصب و الحيل.

Advertisements

الفارق الآخر هو أن مشاريع ICO تحدد قيمة الرموز التي سيتم بيعها و تتخلص من الرموز الغير مباعة بمجرد اكتمال فترة التمويل. بينما في حالة IEO ، تقوم منصات التبادل بإنشاء الرموز وإرسالها إلى محفظة المستخدم لمنصة التبادل.

يمكنك الاستثمار في مشاريع عرض التبادل المبدئي IEO عندما يكون لك حساب مفعل في منصات التبادلات المشاركة مثل منصة Binance. فستحتاج إلى اجتياز فحص “معرفة عملائك KYC” ويجب ألا تكون من البلدان المانعة للعملات المشفرة و مشاريع البلوكشين. فبمجرد الانتهاء من كل هذه ، يمكنك الاستثمار في IEO.

تعد المشاريع المنظمة عبر عرض التبادل الأولي IEO او Initial Exchange Offering أكثر سهولة من ICO. فكل ما عليك القيام به للمشاركة في IEO هو فقط إنشاء حساب في البورصة الداعمة لعرض التبادل الأولي IEO المشروع و تبيع رمزها المميز على تلك المنصة، و لتكن محفظتك في تلك المنصة، ممولة بالعملات المقبولة في المشروع، و بعد ان تبدأ حملة البيع للرموز ما عليك الي شراء الرموز مباشرة من المنصة.

لماذا عرض التبادل الأولي هو المفضل؟

المزايا الكبيرة والكثيرة التي جاءت بها عرض التبادل الأولي IEO من بينها الثقة التي يخلقها هذا النوذج التمويلي كانت السبب الرئيسي في تفضيل المستثمرين في مجال ال Crypto ل عرض التبادل الأولي IEO على ICO . ايضا فبصرف النظر عن الوثوق في منصات التبادل المحتضنة لمشاريع العملات المشفرة عبر IEO ، فالمنصة ايضا تعد بقوتها شريك اساسي في المشروع.

مزايا و فوائد عرض التبادل الأولي IEO :

فور ان يكون لك حساب كامل على لمنصة المطورة و المنظمة ل عرض التبادل الأولي IEO مثل منصة Binance ، يمكنك الاستفادة من المزايا الملموسة من جانبهم.

كل مشروع IEO مطور و منظم سيسمح له بالاستفادة الكاملة من قاعدة المستخدمين لمنصة التبادل. فمن خلال الاستفادة من قوة منصات التبادلات ، تعمل IEO على تسهيل مشاركة عدد أكبر من الأشخاص في عملية التمويل الجماعي.

يمكن لهذه الاستراتيجية الجديدة القضاء على عمليات الاحتيال في عملية جمع الأموال التي كانت القضية الرئيسية في عملية ICO. من خلال تقديم مساهمات من خلال عمليات تبادل العملة المشفرة ، سوف يتمكن المستثمرون من تقليل فرص خسارة أموالهم أمام المحتالين.

من خلال استضافة IEO على منصات التبادل المعنية ، تؤكد عمليات التبادل المشفرة بشكل مباشر على مصداقية وموثوقية المشروع. تحتاج البورصات إلى إجراء بحث على مشروع IEO قبل أن تستضيفه على منصات التبادل الخاصة بها.

سيكون إدراج الرموز المميزة للمشروع في البورصات أكثر راحة بعد الاستضافة على IEO مما يجعل العملية أقل إرهاقًا لجميع الأطراف المعنية.

التطور شيئ طبيعي في كل الصناعة، و الانتقال من ICO الى IEO هو من اجل حماية المستثمر في هذه الصناعة و القضاء على الاحتيال و اعادة الثقة للسوق و يعد IEO هو الطريق إلى سوق أفضل.

فوائد IEO جيدة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها من خلال زيادة مستوى الثقة بين المستثمر ومشاريع العملة المشفرة.

إن تطوير IEO لن يكون عملية شاقة على الذين عاشوا مع تطور البلوكشين و العملات المشفرة و مشاريع ICO. غير انه الان يجب على المستثمرين المبتدئين في العملات المشفرة تعلم التعامل مع منصات تبادل العملات المشفرة التي تدعم IEO للشراء رموز المشروع.

إذا سألتنا ما إذا كان IEO هو البديل القوي ببمزاته لـ ICO؟ بكل تأكيد نقول لكم نعم! جواب قم بتفنيده للمنطق و ستتعزز عندك اجابتنا. IEO سيكون المستقبل في صناعة التشفير والتي لا يمكن إنكارها.