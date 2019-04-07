تقرير عن التحقيق في قضية سيدة انتحلت شخصية أحمد شديد و نصبت على العشرات

و عرض عليه بيع البيتكوين حيث كان يريد الرجل اليمني شراء بعض عملات البيتكوين ، وطلب منه النصاب إرسال مبلغ 5000 دولار لكن الرجل اليمني ظل يماطل لانه لا يستطيع إخراج العملة الصعبة من اليمن ،

و أبلغه أن الطريقة الوحيدة هي عن طريق إستخدام خدمة ويسترن يونيون فقط على أنه يقوم بإرسال مصاريف الدراسة لدولة أخرى عبرها .

و أبلغه أيضا أن هناك طريقة أخرى للحوالات بأن يتم إخراجها عن طريق مصر بمعنى أن ترسل الاموال إلى مصر ثم يقوم أحدهم بإرسالها إلى تونس ، و في المقابل تجاوب معه منتحل شخصية أحمد شديد و حاول إيجاد الحلول في إرسال الأموال لإقتناص غنيمته و إقترح عليه تحويلها لشخص صديقه مرة في تونس و أخرى إلى مصر . في النهاية طلب اليمني جواز سفر الشخص مستقبل الأموال حتى لا تضيع أموال الرجل في مصر وذلك بسبب أنه لا يمكنه إرسالها بطريقة شرعية إلى تونس ، و بقى هذا التونسي ، أو التونسية يماطل في عدم إعطاء الهوية إلى أن قرر بعد أيام أو شهر تقريبا إرسال صورة جواز السفر ببيانات فتاة من تونس و قام بتغطية وجهها و بعض البيانات في جواز السفر بيديه الإثنين بحسب الرسائل بينه ،وبين الضحية . ولا ندري حقا هل هذا الشخص المحتال فتاة أم رجل واستعمل جواز سفر أحد الفتيات ، و لكن المهم أن الواضح من الصورة أن هذا الشخص لا يعمل بمفرده ، و انه هناك على الأقل إثنين مشتركين في هذه الجريمة، وهما كل من الشخص الذي قام بالتصوير ، و الثاني الذي قام بتغطية جواز السفر ، حيث قام أحدهم بتغطية جواز السفر بيديه الإثنين ، فكيف يستطيع أن يصور بدون مساعدة شخص آخر ..لابد أن هناك شخص آخر يساعده . في الوقت الحالي البيانات الشخصية التي أرسلت عبر هذا النصاب لدى محامي قانوني في تونس و قد تم رفع قضية لدى السلطات في هذه الأثناء ، و جاري التحقيق مع هذه الشبكة الإجرامية للوصول إلى الحقيقة و ضبط كافة المشتركين .

يرجى التنويه أنه من الممكن ألا يكون مرتكب الجريمة فتاة بحسب البيانات ، أو ربما يكون مجموعة أو ربما يكون هذا الشخص ليس تونسي من الأساس ، وهذه الهوية مزورة أو مسروقة . Advertisements

المحادثة التالية بين شخص من اليمن و هذا النصاب الذي ينتحل شخصية أحمد شديد .في البداية قام هذا النصاب بالتواصل مع شخص من اليمن ،

و بناء على ما ذكر ينئى أحمد شديد وفريقه بأنفسهم تماما من مثل هذه التصرفات تماما و سيحاول فريقه بشتى الطرق التصدي لطرق النصب هذه مع التكرار و التأكيد على إتخاذ أساليب و محاذير الوقاية من عمليات النصب مثل تلك عن طريق الخطوات المذكورة سلفا في كل حسابات التلجرام التابعة لأحمد شديد و قناة تحدي المليون و هي :

أولا لن يقوم أحمد شديد بمراسلة أي شخص لأي سبب و لن يقوم بطلب الأموال منه أبدا ، ثانيا في حال تواصلت مع حسابه أطلب تسجيل صوتي منه ، ثالثا لا ترسل أي أموال لأي شخص على تطبيقات التواصل يحاول إستدراجك بطريقة أو بأخرى .

في النهاية نكرر إحترامنا المتناهي لجميع أفراد الشعب التونسي و شمال أفريقيا وننئي بهم من الإشتراك في مثل هذه الممارسات الإجرامية ، و نعلم تماما أن الشعب التونسي بريئ من إرتكاب مثل هذه الجرائم ، و لكن ما ورد إلينا فقط وضعناه تحت أيدي سلطات التحقيق .

و نرتقي بأنفسنا بعدم الكشف عن إسم المشتبه فيه و التشهير به لأننا ضد هذه الممارسات كليا .