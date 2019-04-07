شركة بلوكتشين الناشئة "رادار" تُصدر أدوات جديدة لمطوري شبكة البرق المسرّعة

تام شمس - الأحد 7 أبريل 2019 08:58 صباحاً - أعلن رادار، وهي الشركة الناشئة وراء البورصة اللامركزي رادار ريلاي التي جمعت ١٠ ملايين دولار العام الماضي، أنها ستصدر أدوات جديدة لمطوري شبكة البرق الموسّعة. وجاء البيان في منشور على ميديام ​​نشر يوم ٥ أبريل.

وتتضمن أدوات المطورين، التي سيتم إصدارها في هاكاثون شبكة البرق الموسّعة التي ترعاها الشركة، تحت اسم بولتاثون، مساعد تكوين العقدة، وأداة لفتح القنوات وطلبها، وإطارًا تنظيميًا للفاتورة للاختبار، وفك الشفرة. وسيتم إرفاق الأدوات بتعليمات الإعداد وتوصيات البرامج وأدلة التكوين للاتصال من خلال شبكة عدم الكشف عن الهوية "تور" والوصول إلى ميزات غير معلنة.

وتعتبر الأدوات والمواد التعليمية أعلاه جزءًا من مبادرة رادار أيون الخاصة بالشركة، والتي تهدف إلى جلب مستخدمين جدد إلى شبكة البرق الموسّعة. شبكة البرق الموسّعة هي عبارة عن حل لإمكانية توسيع نطاق العملات المشفرة - وهي أكثر شهرة في تطبيقها على بيتكوين (BTC) - بهدف توفير معاملات فورية مجانية تقريبًا.