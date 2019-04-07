شركة بلوكتشين ناشئة للرهون العقارية تجمع ٦,٥ ملايين دولار من مستشار مالي في المملكة المتحدة

تام شمس - الأحد 7 أبريل 2019 08:58 صباحاً -

جمعت شركة يكر سوفتوير Acre Software من المملكة المتحدة حوالي ٦,٥ مليون دولار لتطبيق تكنولوجيا بلوكتشين في عملية تقديم طلب للحصول على رهون عقارية وتأمينات للمستشارين، وذلك حسبما جاء في بيان صحفي نُشر يوم ٤ أبريل.

ووفقًا للبيان، يتم تسهيل ما يقرب من ثلاثة أرباع القروض العقارية في المملكة المتحدة من قبل المستشارين، وتهدف الشركة إلى مساعدتهم على الاحتفاظ بمواقعهم عن طريق مطابقة سرعة خدمة المستخدم النهائي. وبحسب ما ورد تستخدم إكر بلوكتشين لتخزين جميع البيانات حول مشورة الرهن العقاري بشكل غير قابل للتغيير.

وبحسب ما ورد يأتي هذا الاستثمار من شركة الاستشارة المالية في المملكة المتحدة، مجموعة سيسامي بنكهول (SBG)، التي تضم أكثر من ١١٠٠٠ مستشار في البلاد، ووفقًا للبيان. ويقدر أولر العائد السنوي للشركة الاستشارية بحوالي ٤,٥ ملايين دولار. علاوة على ذلك، يزعم الإصدار أيضًا أن SBG قد أغلقت صفقة حصرية مع الشركة الناشئة، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في أكتوبر من العام الماضي، فإن القروض العقارية تبدو هدفًا للتحديث واللامركزية من خلال تطبيق تقنية بلوكتشين. حيث أعلنت شركة من الأربعة الكبار لتدقيق الحسابات وهي برايس ووترهاوس كوبز في تقرير أن "تقنية بلوكتشين يمكن أن تزيل التكلفة والاحتكاك من العملية، وأن تنشئ سجلات للمعاملات تكون غير قابلة للتلاعب وغير قابلة للتلف، وتسهل التسوية شبه الآنية."