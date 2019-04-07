عقود بيتكوين الآجلة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية تسجّل تداولًا قياسيًا يوم ٤ أبريل

تام شمس - الأحد 7 أبريل 2019 08:58 صباحاً - أشارت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية الرائدة في سوق المشتقات بالولايات المتحدة إلى أن عقود بيتكوين الآجلة قد سجلت حجم تداول قياسيًا يوم ٤ أبريل، وذلك وفقًا لتغريدها.

وحسبما جاء بالتغريدة، بلغ حجم عقود بيتكوين الآجلة أعلى مستوى له على الإطلاق مع أكثر من ٢٢٥٠٠ عقد يوم ٤ أبريل، وهو ما يعادل حوالي ١١٢٧٠٠ بيتكوين. وقد تم تسجيل الرقم القياسي السابق في ١٩ فبراير وكان يزيد عن ١٨٣٠٠ عقد حسبما أُفيد، أي ما يعادل ٦٤٣٠٠ بيتكوين.

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حجم التداول التراكمي لعقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية يوم ٤ أبريل ٢٠١٩. من مجموعة بورصة شيكاغو التجارية

وقد تم إطلاق عقود بيتكوين التجارية من بورصة شيكاغو التجارية، وفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة، يوم ١٧ ديسمبر ٢٠١٧، وبدأت التداول في اليوم التالي.

وكانت بيتكوين قد ارتفعت أكثر من ٢٧٪ من الثلاثاء إلى الأربعاء من هذا الأسبوع، مع ادعاء مؤسس شركة فندسترات غلوبال أدفيزرس توماس لي بأنه بما أنها قد تجاوزت المتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم، فإن بيتكوين أصبحت حاليًا في سوق صاعدة.