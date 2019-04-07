ما هو مستقبل الإيثيريوم بعد التحديث الأخير للشبكة؟

عملة الإيثيريوم (Ethereum) هي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ومن ضمن أشهر العملات الرقمية في عالم الكريبتو. على الرغم من أن “الايثيريوم” كانت مستوحاة من البيتكوين، إلا أن شبكتها مختلفة تمامًا عن العملة الرائدة من حيث الأداء الوظيفي وكذلك الديناميكي.

بدلاً من نسخ سلسلة بلوكشين البيتكوين بالكامل، ركزت الإيثيريوم على إنشاء علامة تجارية وإرث خاص بها. بينما ركزت البيتكوين و العملات البديلة اللاحقة لها فقط على الجانب المالي، ركزت الايثيريوم على الاستفادة من تقنية البلوكشين و الدفاتر الموزعة (Distributed Ledger) على أكمل وجه.

كانت شبكة الايثيريوم أول شبكة تقدم خدمات الرموز وإنشاء التطبيقات اللامركزية، حيث يمكن للوافدين الجدد استخدام شبكة الايثيريوم لإطلاق الرموز الخاصة بهم. في وقت لاحق، أدخلت عقود الايثيريوم الذكية التي أتاحت عقد صفقات سلسة مدعومة بالتكنولوجيا ولا تتطلب أي تدخل بشري للتنفيذ. بعد عصر التعاقد الذكي، قدمت الايثيريوم استضافة التطبيقات اللامركزية (Dapp) ونشرتها.

نظرًا لكونها رائدة في المجال اللامركزي، تركز الايثيريوم الآن على الإصدار الثاني من الايثيريوم (Ethereum 2.0) حيث سيكون هناك تغيير في الإجماع من Proof of Work إلى Proof Of Stake، وقد تم بالفعل إطلاق الشبكة التجريبية من قبل شريك التنفيذ Nimbus.

إن “الشبكة التجريبية” التي تم إطلاقها من أجل الاصدار الثاني للإيثيريوم (Ethereum 2.0) ليس مجرد مشروع أو محاكاة وهمية، بل هو عُقدة كاملة تتم مزامنتها مع العقد الحالية التي يمكن استخدامها من قبل قلة محددة في الوقت الحالي لمساعدة المطورين على صقلها بمرور الوقت. أعلن المطورون بالفعل أنه نظرًا لأن “الشبكة التجريبية” مخصصة فقط لغرض الاختبار، فقد يكون غير مستقر ويحتوي على أخطاء.

لطالما كانت شبكة الايثيريوم تفكر في تغيير إجماع التعدين من Proof of Work إلى Proof Of Stake لأن الكثيرين يطالبون بالتغيير. السبب الرئيسي للتغيير من PoW إلى PoS هو أن PoW يستهلك طنًا من الطاقة الكهربائية ولأن العديد من القائمين بالتعدين يحاولون التحقق من المعاملات في نفس الوقت، ويعتقد الكثيرون أن نظام PoS لا يستخدم حقًا قوة تجزئة المدخلات بصرف النظر عن التحقق المعاملات.

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سيستفيد الإصدار الثاني للايثيريوم 2.0 من بروتوكول (Proof Of Stake) حيث أنه بدلاً من كل القائمين بالتعدين الذين يستخدمون قوة تجزئة لحل كتلة ما، سيتم منح التصاريح فقط للكتل المختارة، ولن يكون هناك أي هدر في قوة التجزئة وسيظل يحدث عملية التحقق من المعاملة في التعدين.

سيتم اختيار القائمين بالتعدين بناءً على نشاطهم على الشبكة، وستدعم الثقة دورًا رئيسيًا في تحديدها. إذا كان شخص ما نشطًا على الشبكة، فقم بإجراء عدد معين من المعاملات الحقيقية بدلاً من تخزين المعاملات لمعالجة العملية.

بصرف النظر عن التغيير في الإجماع، تتطلع “الإيثيريوم” أيضًا إلى تطبيق المشاركة على السلسلة الجديدة (البلوكشين)، والتي تعتقد أنها ستساعد الشبكة على تنفيذ عدد كبير من المعاملات مع الحفاظ على جانب الأمان واللامركزية في ذلك.

لقد ابتليت شبكة الإيثيريوم منذ فترة طويلة بتجاوز حجم الكتلة مما يجعل الكثير من المعتقدات تظن أن الشبكة ستصبح بطيئة للغاية في المستقبل، ومع ذلك، فإن المجموعة الأخيرة من التطوير والتحركات نحو الإصطدار الثاني للإيثيريوم (2.0) تبدو بالتأكيد بمثابة مبادرة رائعة من قبل المطورين لجعل الشبكة أكثر قابلية للتوسع وأسرع على قدم المساواة مع منافسيها.

ربما كانت شبكة الإيثيريوم متراجعة بعض الشئ لأن العديد من التنظيمات والمشاريع الجديدة قد تطورت مع مرور الوقت لتتنافس مع الايثيريوم بشكل قوي، وبما أن معظمها قد وصل إلى ما يقرب من 5-7 سنوات بعد الايثيريوم، فلن يضطروا إلى التعامل مع مشاكل مثل زيادة الكتلة مشكلات الحجم أو القابلية للتوسع، نظرًا لعدم وجود قاعدة كبيرة للمستخدم أو مستوى قبول شعبي كالإيثيريوم.

ومع ذلك، يُظهر قرار الانتقال إلى الإصدار الثاني للإيثيريوم 2.0 أن الشبكة تدرك جيدًا المشكلات على المدى الطويل وقررت إجراء تغييرات مهمة على الإجماع لحلها.