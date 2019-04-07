المؤسس المشارك لمؤسسة فندسترات غلوبال أدفيزرس، توماس لي: بيتكوين قد عادت إلى الاتجاه الصعودي

تام شمس - الأحد 7 أبريل 2019 06:51 صباحاً - قال المؤسس المشارك لفندسترات غلوبال أدفيزرس، توماس لي، إن بيتكوين (BTC) قد عادت إلى الاتجاه الصعودي، وذلك خلال مقابلة مع بلومبرغ نُشرت يوم ٥ أبريل.

وخلال المقابلة، أشار لي إلى أن منتقدي بيتكوين أعلنوا أن العملة المشفرة قد ماتت لأنها فقدت ٩٠٪ من قيمتها. ومع ذلك، فقد تجاوز الآن المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم، ولهذا السبب يعتقد أن مؤشرات الاتجاه يجب أن تتغير وأن بيتكوين موجودة حاليًا في سوق صاعدة. كما أشار لي إلى أن الرياح الدافعة لسعر بيتكوين تشكلت هذا العام لأن الدولار لم يصبح أقوى وأن المضاعف في الأسهم الصينية ينمو.

وأشار لي أيضًا إلى أن هناك دليلًا على أن ما يسمى الحيتان - وهم المستثمرون الذين يحملون كميات كبيرة من العملات المشفرة - بدأوا في تجميع المزيد من العملات المشفرة مرة أخرى. حيث أوضح قائلًا:

"لقد قام الكثير منهم بالبيع، في أوائل عام ٢٠١٨، وذلك ما هو إلا مسحوق جاف، وقد بدأوا في تشغيله الآن".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في شهر مارس، أخبر توماس لي سي إن بي سي سابقًا أنه يعتقد أن السوق الصعودي قد يعود خلال ستة أشهر، مشيرًا إلى أن المؤشر الذي يجب مراقبته هو المتوسط ​​المتحرك لمدة ٢٠٠ يوم.