بيتكوين تحوم فوق ٥٠٠٠ دولار بينما تشهد أفضل العملات المشفرة بعض الخسائر

تام شمس - الأحد 7 أبريل 2019 06:51 صباحاً - السبت ٦ أبريل - سجلّت معظم أعلى ٢٠ عملة مشفرة خسائر طفيفة في اليوم حتى وقت كتابة المقالة، حيث تحوم بيتكوين (BTC) بالقرب من علامة ٥٠٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد شهد سعر بيتكوين ارتفاعًا بنسبة نصف في المئة خلال اليوم، حيث تم تداولها عند مستوى ٥٠٠٤ دولارات تقريبًا حسب وقت النشر، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي أعلى بنسبة ١٨٪ من ٤٠٩٥ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت به عملة بيتكوين الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

لا تزال إيثريوم (ETH) محتفظة بموقعها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حوالي ١٧,٢ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل (XRP)، قيمة سوقية تبلغ حوالي ١٤,٧ مليار دولار بحلول وقت كتابة المقالة.

وقد انخفضت إيثريوم بنسبة ٠,٣٨ ٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بحوالي ١٦٣ دولارًا، بعد أن بدأت اليوم بنفس السعر. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، شهدت إيثريوم زيادة في قيمتها بأكثر من ١٢٪.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وفقد ثاني أكبر عملة بديلة ، وهي ريبل، ثلاثة في المئة على مدار ٢٤ ساعة حتى وقت كتابة المقالة، ويتم تداولها حاليًا عند مستوى ٠,٣٥٤ دولار. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للعملة، فإن سعرها الحالي أعلى بنسبة ١٢٪ من السعر الذي بدأت به الأسبوع.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، فإن العملات المشفرة الوحيدة التي سجلت مكاسب (بخلاف بيتكوين) هي باينانس كوين (BNB) ومونيرو (XMR)، وكلاهما أقل من واحد في المئة، وتيزوس (XTZ)، بزيادة حوالي ١,٨٨٪.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حاليًا ١٧٤,٦ مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة ١٨٪ تقريبًا عن ١٤٣,٤ مليار دولار، وهي القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.