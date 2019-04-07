الرئيس التنفيذي لكوين بيز يحدد ثلاثة أشياء يحتاجها مجال العملات المشفرة لتحقيق التبني الشامل

تام شمس - الأحد 7 أبريل 2019 06:51 صباحاً - يعتقد بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز"، أن الاعتماد الشامل للعملات المشفرة يعتمد في الغالب على التقلب وقابلية التوسع وقابلية الاستخدام. وذلك حسبما ذكر أرمسترونغ خلال جلسة "اسألني أي شيء" (AMA) المباشرة يوم ٢ أبريل.

وقد أجرى أرمسترونغ في الجلسة لمدة ٤٥ دقيقة يوم الثلاثاء، حيث أجاب على أسئلة مختارة مقدمة من مجتمع العملات المشفرة. وفي معرض تناول السؤال الأول، حول إمكانية اعتماد العملات المشفرة بشكل جماعي، قال الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز إن العملة المشفرة يمكنها تحقيق التبني الشامل من خلال تحسين قابلية التوسع وقابلية الاستخدام، مع تقليل التقلبات.

حيث أوضح أرمسترونغ أنه من حيث التقلب، إذا استمرت أسواق العملات المشفرة في التحول بشكل كبير، فسيكون من الصعب إشراك المزيد من المستثمرين التقليديين. وبالتالي، تحتاج الصناعة إلى أسعار أكثر استقرارًا، يتم تحقيقها، على سبيل المثال، من خلال عملات مستقرة، والمزيد من حالات الاستخدام لجذب الناس.

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وأضاف أرمسترونغ أنه يوجد حاليًا ما يصل إلى عشرة فرق تعمل على حلول قابلية التوسع، مثل شبكة البرق المسرّعة، لتحسين سرعة معاملات العملات المشفرة. وبفضل تطوير هذه الحلول، قد تصل العملات المشفرة إلى ٥٠٠ وحتى ٥٠٠٠ معاملة في الثانية الواحدة وتبدأ العمل بأحجام فيزا وباي بال.

كذلك فإن سهولة الاستخدام تحتاج أيضًا إلى تحسين، حسبما تابع أرمسترونغ حديثه. حيث قال إنه يوجد حاليًا العديد من الخطوات التي يحتاج المستخدم إلى اتخاذها من أجل الاستثمار في العملات المشفرة. واقترح أرمسترونغ أن يعمل استثمار العملات المشفرة للمستثمرين الأفراد بسهولة أكبر، باستخدام التطبيق الصيني الشهير وي شات كمثال على سهولة الاستخدام.

كذلك علق أرمسترونغ في الجلسة على الشكوك الأخيرة تجاه كوين بيز في المجتمع، مشيرًا بوضوح إلى حركة #حذف_كوين بيز الأخيرة كمثال. وقد تم إطلاق الحملة في أوائل مارس استجابةً لاستحواذ كوين بيز على شركة يديرها مطورو برامج تجسس سابقين.