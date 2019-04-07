تطبيق المحفظة التابع لباينانس يُطلق خدمة حفظ مع تيزوس

تام شمس - الأحد 7 أبريل 2019 06:51 صباحاً -

أضاف تطبيق محفظة العملات الرقمية الرسمي من باينانس "ترست واليت" للعملات في محفظة باينانس خدمة تكديس العملات المشفرة. وقد تم الإعلان عن التطوير بواسطة باينانس في منشور بتاريخ ٣ أبريل.

وتتيح ميزة التجميع - التي من المقرر أن تطلقها باينانس بحلول نهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٩ - للمستخدمين كسب أرباح أو فوائد على استثماراتهم للتحقق من صحة المعاملات وتسمح لهم بالتصويت على التغييرات في بلوكتشين. وتعتبر مكافآت التجميع نتاجًا ثانويًا لخوارزمية إقرار إثبات الحصة (PoS).

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ومن المفترض أن يسمح إطلاق ميزة التجميع لترست واليت بدعم العملات المشفرة القائمة على إثبات الحصة. بالإضافة إلى ذلك، أضافت المحفظة دعمًا لتيزوس (XTZ)، وتخطط لتضمين الدعم للتجميع في آلية تيزوس للحوكمة على السلسلة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، كانت تيزوس واحدة من أقوى العملات البديلة في الأيام القليلة التي سبقت ٣٠ مارس، حيث ارتفعت أسعارها بسبب بعض الأحداث الأساسية. وقد أجرى المجتمع تصويتًا على اقتراح البروتوكول الذي سيقرر ترقية تيزوس، ويدخل الاقتراح الآن في فترة تصويت الاستكشاف.