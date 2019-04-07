برنامج ضرائب العملات المشفرة "كريبتو تريدر.تاكس" يندمج مع تربو تاكس

تام شمس - الأحد 7 أبريل 2019 03:03 صباحاً - قام البرنامج الضريبي الذي يركز على العملات المشفرة "كريبتو تريدر.تاكس" بالتكامل مع برنامج الضرائب الأمريكي الرائد "إنتويت تربو تاكس"، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٤ أبريل.

وسيسمح التكامل للمستخدمين بتصدير حسابات الضرائب من كريبتو تريدر.تاكس إلى برنامج الملفات تربو تاكس، والذي من المفترض أن يجعل عملية حفظ الملفات أسهل. وقد صرّح المؤسس المشارك لكريبتو تريدر.تاكس، ديفيد كميرير:

"يمكنك ببساطة استيراد صفقات العملات المشفرة الخاصة بك إلى المنصة باستخدام التكنولوجيا التي أنشأناها. وسيقوم البرنامج تلقائيًا بمعالجة أرقام الأرباح والخسائر الرأسمالية الخاصة بك وإنشاء مستندات الضرائب اللازمة بما في ذلك نموذج مصلحة الضرائب ٨٩٤٩."

ويأتي هذا الإعلان قبل الموعد النهائي في ١٥ أبريل لتقديم الضرائب في الولايات المتحدة. وتقوم مصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) - وهي الوكالة المسؤولة عن جمع الضرائب ومتابعة المتهربين من الضرائب - بتصنيف العملات المشفرة على أنها ملكية عند حساب الضرائب. وعلى هذا النحو، يحتاج المدونون إلى الإبلاغ عن التكلفة الأصلية، والقيمة السوقية العادلة للعملة بالدولار الأمريكي عند تداولها، ومقدار الربح أو الخسارة المتكبدة من الصفقة.