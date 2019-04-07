مكتب تداول العملات المشفرة المباشر "كمبرلاند" يفيد ارتفاع تداولات بيتكوين على نطاق واسع خلال ساعة واحدة

تام شمس - الأحد 7 أبريل 2019 03:03 صباحاً - أعلنت شركة كمبرلاند، وهي وحدة تداول العملات المشفرة في شيكاغو التابعة لمؤسسة DRW Holdings LLC، عن ارتفاع حاد مفاجئ في معاملات بيتكوين (BTC) واسعة النطاق مساء يوم الاثنين ١ أبريل. وقد كشفت الشركة عن البيانات في تغريدة بتاريخ ٤ أبريل.

حيث تجاوزت سلسلة جميع الطلبات الثلاثة عشر التي تتبعها مكتب التداول ١٠٠٠ بيتكوين (حوالي ٤,٩ مليون دولار في وقت كتابة المقالة). وقد أشارت كمبرلاند - التي تشغّل مكتبًا لتداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) منذ ٢٠١٤ - في التغريدة إلى أن:

"تحليل ما بعد التداول لحركة الأسعار مساء الاثنين قد كشف عن سلسلة من العروض الكبيرة (> ١٠٠٠ بيتكوين لكل طلب) خلال فترة زمنية تبلغ ساعة واحدة، والتي يبدو أنها من مشترين فعليين مقابل عمليات تصفية قسرية."

تداول بيتكوين على كمبرلاند يوم ١-٢ أبريل. المصدر: تويتر، ٤ أبريل

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في متابعة للتغريدة، أوضح بوبي تشو، رئيس شركة كمبرلاند العالمية للتجارة، أن البيانات تمثل "الصفقات المنفذة والملزمة اقتصاديًا".

وفي تحديث منفصل على تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع، غردت كومبرلاند بأن بيتكوين "تحركت أكثر من ١٠٪ لأول مرة خلال ٨ أسابيع"، موضحة:

"نحن نراقب مستوى ٥٠٠٠ دولار (الرقم الزوجي التالي) و٥٥٠٠ دولار - ٥٨٠٠ دولار (وهي نقاط مقاومة قوية والتي تسببت في السابق في العديد من عمليات البيع في الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي من وإلى ٢٠٠٠٠ دولار)."

وقد سجلت أسواق العملات المشفرة هذا الأسبوع أول ارتفاع صعودي لها في عام ٢٠١٩، حيث بدأت عملة بيتكوين في الارتفاع الحاد خلال الليل من ١ أبريل إلى ٢ أبريل، حيث ارتفعت بنسبة ١٤ في المئة خلال ساعة تقريبًا لتصل إلى أكثر من ٤٥٠٠ دولار للمرة الأولى هذا العام. ثم تجاوزت العملة علامة ٥٠٠٠ دولار يوم ٣ أبريل.