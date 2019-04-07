أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 7-4-2019

حيث سنعرض عليكم سعر البتكوين مقابل الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره السبت ، والذى تراوح 4970 الى 5050 دولار.
ووفقا لآخر تحديثات ، ننشر أسعار البتكوين والعملات الرقمية الاخرى خلال تعاملات اليوم الأحد في العديد من المنصات ، والتى جاءت كالتالى:
أسعار العملات الرقمية فى منصة بايننس “Binance“
سعر البتكوين : $5,046.58 حيث سجل سعر البتكوين ارتفاع بنسبة سيولة 0.88% عن الامس
سعر الايثيروم : $166.43 حيث سجل سعر الايثيروم ارتفاع بنسبة سيولة1.01% عن الامس
سعر الريبل : $0.354157 حيث سجلسعر الريبل ارتفاع بنسبة سيولة2.29% عن الامس
أسعار العملات الرقمية فى منصة بت مكس “BitMEX“
سعر البتكوين : $5,029.50 حيث سجل سعر البتكوين ارتفاع بنسبة سيولة 9.34% عن الامس
أسعار العملات الرقمية فى منصة بت فينكس “Bitfinex“
سعر البتكوين : $5,075.90 حيث سجل سعر البتكوين ارتفاع بنسبة سيولة 0.30% عن الامس
سعر الايثيروم : $167.34 حيث سجل سعر الايثيروم ارتفاع بنسبة سيولة0.49% عن الامس
سعر الريبل : $0.355035 حيث سجل سعر الريبل ارتفاع بنسبة سيولة0.32% عن الامس
بينما يلحظ سوق العملات الرقمية استقرار على سعر البتكوين بعد الارتفاع المفاجئ الذي حدث قبل عده ايام حيث ارتفع سعر البتكوين 23.18% خلال الاسبوع الماضي ,بالاضافة الى ارتفاع سعر الايثيريوم بنسبة 17.20% يليه ارتفاع الريبل 14.10% , ولكن يبقى البتكوين كاش يتصدر عرش الارتفاع حيث حقق اعلى نسبة ارتفاع خلال الاسبوع 82.07%.
المصدر : cointelegraph.com
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