شركة ناشئة في زيمبابوي تنوي إطلاق عملة رقمية لمعالجة التضخم في البلاد

أصبح التضخم المفرط مرادفا للوضع الاقتصادي في “زيمبابوي” ويعد النظام النقدي للدولة الأفريقية في اسوأ حالاته على مدى العقد الماضي.

فقدت العملة الوطنية “الدولار الزيمبابوي” قيمة كبيرة لدرجة أنه بحلول عام 2015 كانت غير مجدية عمليا. في منتصف عام 2015، بلغت قيمة مائة تريليون دولار زيمبابوي 40 سنتًا أمريكيًا فقط. حيث يضطر الزيمبابويين إلى حمل النقود بأكياس واقية من المطر فقط لشراء رغيف خبز.

ألقى العديد من الزيمبابويين باللوم على برنامج إصلاح الأراضي، الذي أصدره الرئيس آنذاك “روبرت موغابي” في عام 2000. وأثار هذا البرنامج سلسلة من النوبات القسرية والعنيفة في كثير من الأحيان من أصحاب الأراضي. ونتيجة لذلك، انهار القطاع الزراعي. كما دفع العديد من الدول الغربية إلى فرض عقوبات لا نهاية لها ضد البلاد.

اعترفت البلاد بالدولار الأمريكي و “راند” العملة الخاصة بجنوب إفريقيا كعملة قانونية للمساعدة في مكافحة التضخم الجامح. في الوقت المناسب، اعترفت اليوان الصيني والين الياباني والروبية الهندية والدولار الأسترالي كذلك، وتخلت عن عملتها الوطنية مقابل الدولار الأمريكي.

شركة ناشئة جديدة تسعى جاهدة لتغيير كل شيء. “Zimbocash” هي شركة ناشئة يعتقد مؤسسوها أن بإمكانهم مساعدة زيمبابوي في كتابة سرد مالي مختلف. وبالنسبة لأحد المؤسسين، فإن الأمر لا يقتصر على منح فرصة جديدة للحياة في البلاد – بل قد يجعل زيمبابوي قوة مصرفية عالمية جديدة.

هدف طموح للغاية، لكن “فيليب هاسلام” يعتقد أنه قابل للتحقيق.

“هاسلام” هو أحد مؤسسي زيمبوكاش (Zimbocash). ولد في جنوب إفريقيا، وأصبح مهتمًا بزيمبابوي عندما كان يجري بحثًا عن كتابه “عندما يدمر المال “. في هذا الكتاب، يحذر من المخاطر التي تأتي مع الحكومات التي تطبع النقود لتسديد الديون الوطنية وإنقاذ البنوك. بالمناسبة ، هذا هو التحدي الذي ابتلى به زيمبابوي لأكثر من عقد.

كان “هسلام” يعمل في مجال الاقتصاد، ومفتونًا بالعملات المشفرة اللامركزية، وكان مقتنع بأن بإمكانها حل تحدي زيمبابوي. في بث حي حديث، حيث أوضح:

“باختصار ، تُمكّن العملات المشفرة و البلوكشين الناس من القول؛ انظر، لم نعد نريد أموالًا تخفض قيمة العملة وتفقد قيمتها على أساس منتظم. نريد تحركًا نحو نظام العملة حيث نحن محميون. نظام يمارس العدالة النقدية.”

حسب زعمه، تعتبر زيمبابوي أفضل بلد لتنفيذ مشروع عملة رقمية وطنية. وذلك لأن الناس والحكومة منفتحين على فكرة وجود نظام نقدي جديد. خلال العقدين الماضيين لم يكن البلد محتملًا، والجميع يترقب التغيير. هذا على عكس البلدان الأكثر استقرارًا التي يعمل فيها النظام النقدي، على الرغم من وجود عيوب قاتلة فيه.

وعلى الرغم من أن البيتكوين يبدو الخيار الأكثر منطقية، إلا أن “هاسلام” يعتقد أنه ليس الأفضل بالنسبة للزيمبابويين. هذا لأنه يتطلب من الناس صرف عملاتهم الورقية مقابل عملات البيتكوين. وهنا تكمن المشكلة – ليس لدى الزيمبابويين أموال كثيرة.

“بسبب العملة المنهارة والنظام المصرفي على مدار العشرين عامًا الماضية، هناك القليل جدًا من المال في البلاد. ولهذا السبب لم تنتشر عملات البيتكوين و مونيرو و الايثيريوم وغيرها في البلاد. لديهم دور يلعبونه، لكن هناك عملية يحتاج إليها الأشخاص للحصول عليها. يتعين على المستخدمين استخدام نفس العملة القديمة والأنظمة المصرفية لاكتسابها، انها نفس الأنظمة التي يحاولون الفرار منها.”

بالنسبة إلى “زيمبو كاش” لا يتعين على المستخدمين شراء الرموز. هذا يعطي الشركة الناشئة ميزة على عملات مشفرة أخرى موجودة في السوق، حسب اعتقاد “هاسلام”. كل ما عليك فعله هو التسجيل في موقع Zimbocash وستحصل على الرموز المجانية. يتم منح كل مستخدم جديد 100,000 من رموز عملة زيمبوكاش (Zimbocash).

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ومع ذلك، يتم تقسيم فترة التسجيل إلى أربع مراحل، واحدة لكل ربع من عام 2019. للمرحلة الأولى، التي انتهت قبل أيام فقط في 31 مارس، يحصل المستخدمون الجدد على 100,000 رمز. يتم خفض هذا الرقم إلى النصف مع كل ربع عام، حيث يحصل المستخدمون الجدد في الربع الحالي على 50,000 رمز. ولكن لا تشعر بالحماس حيث أن الزيمبابويين وحدهم المؤهلون للحصول على هذه الأموال.

تأثير الشبكة

النهج الذي تتبعه شبكة “زيمبوكاش” فريد من نوعه، خاصةً خلال عصر المنظمات الدولية. في سوق الكريبتو، يهدف مؤسسو الشركات الناشئة إلى جمع الأموال من البداية عن طريق بيع الرموز. لقد جمع البعض أكثر من مليار دولار، وهذا مؤشر واضح على مدى اغراء هذه الطريقة.

ليس لـ(زيمبو كاش).. تعتقد الشركة الناشئة اعتقادا راسخا أن التبني يجب أن يأتي أولا ثم كل شيء آخر يمكن أن يأتي لاحقا بالإضافة إلى مكافأة التوقيع التي تبلغ 100,000 رمز، يأتي تجنيد مستخدمين آخرين مع 10,000 رمز لكل مستخدم جديد. يحصل المستخدمون أيضًا على روابط فريدة لمشاركتها على صفحات الوسائط الاجتماعية الخاصة بهم ولكل نقرة على هذا الرابط، يحصل المستخدم على 100 رمز إضافي.

تعتمد الشركة الناشئة على مبدأ تأثير الشبكة، والذي ينص على أن كل مستخدم جديد للسلعة أو الخدمة يضيف قيمة إلى هذا المنتج لكل مستخدم آخر. من خلال توزيع الرموز مجانًا، ستحقق بدء التشغيل عددًا أكبر من المستخدمين مما سيعطي قيمة العملة.

“إنه نوع مشابه لتطبيق الواتساب (Whatsapp)، وأوضح “هاسلام” : “إذا كنت أول مستخدم لتطبيق Whatsapp، فلن تتمكن من إرسال رسالة إلى أي شخص. ولكن مع إضافة المزيد من الأشخاص إلى الشبكة، يضيف كل مستخدم إضافي قيمة إلى أي شخص آخر.”

وعلى الرغم من تلقي الرموز المميزة للتسجيل، هناك قيود لضمان عدم تفريغ المستخدمين لها. سوف تسعى “زيمبو كاش” Zimbocash إلى إدراج العملات المشفرة في المنصة حيث ستحدد اقتصاديات السوق سعر الرموز الخاصة بهم.

ومع ذلك، لكي يبيع المستخدم 10 بالمائة من مقتنياته، سيتعين عليه إرسال الرموز إلى ستة عناوين فريدة على الأقل. لبيع 10 في المئة أخرى في المنصة، هناك ستة معاملات أخرى مطلوبة وما إلى ذلك.

سيضمن ذلك عدم وصول المستخدمين إلى إلقاء الرموز في اليوم الأول من التداول، مما قد يؤدي إلى دفع السعر إلى الأرض. علاوة على ذلك، ستضمن أن يقوم المستخدمون بإجراء معاملات في الرموز المميزة لـ”زيمبوكاش”. هذا يضمن أنه حتى لو انتهى بهم الأمر ببيع الرموز ، فإن لديهم خبرة في التعامل، مما يحفز نمو الشبكة.

“فكر بشكل كبير، وابدأ صغيرًا وتحرك سريعًا.” هذه هي الطريقة التي تخطط “زيمبوكاش” للسيطرة على سوق زيمبابوي. في الوقت الحالي ، تركز بدء التشغيل بالكامل على المستخدمين المتصلين. إنهم يفعلون ذلك من خلال حملات إعلامية مكثفة ومن خلال السفراء والمؤثرين. كما يقومون بتثقيف المستخدمين حول الفوائد التي تأتي مع استخدام العملات المشفرة بدلًا من العملات الورقية.

بمجرد أن تنمو الشبكة بشكل كبير وتبدأ في رؤية معاملات كافية، ستستهدف “زيمبو كاش” Zimbocash أيضًا سوق التحويلات، وهو سوق حققت فيه عملات مشفرة أخرى مثل الريبل (XRP) اختراقًا ونجاحًا كبيرًا.. وتتلقى زمبابوي مليار دولار كل عام من التحويلات المالية.

هذا السوق ناضج جدًا بالنسبة لشركة “زيمبوكاش” حسب اعتقاد “هاسلام”.. كما يرى أن شركة “زيمبوكاش” Zimbocash تهيمن على عمليات النقل بين زيمبابوي وجيرانها، وخاصة “جنوب إفريقيا” التي تعد واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين.

ستكون التحديات كثيرة، من الاتصال بالإنترنت إلى لوائح التشفير المقيدة. ومع ذلك ، فإن “هاسلام” وفريقه مستعدون أكثر من غيرهم لمواجهة التحديات والنهوض بشعب زيمبابوي.