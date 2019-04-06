منصة OKEx تدخل عالم الـ (IEO) وتكشف عن الاكتتاب الأول على منصتها

منصة “OKEx” لتداول العملات الرقمية أعلنت عن عرض البيع الجماعي عبر المنصات (IEO) لمشروع Blockcloud ورمزه “BLOC” على منصة بيع وإطلاق الرموز OKstart المقدمة حديثًا. يمثل البيع أول محاولة من هذا النوع من المنصات، حيث ينضم إلى منصات: بينانس (Binance) و Bittrex ضمن المنصات التي اطلقت منصات لرعاية اطلاق الرموز.

الرمز المقدم هذه المرة هو “BLOC” وهو العملة المحلية لبلوكشين “Blockcloud ” ومن المقرر أن يبدأ البيع في الساعة 12:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق في 10 أبريل. يوضح الموقع الإلكتروني للمشروع: “إنه يجمع بين مزايا البلوكشين و الانترنت المستقبلي، ويعيد بناء طبقات التكنولوجيا أدناه حيث تعمل شبكات البلوكشين الحالية وتطبيقات الإنترنت”. باختصار، إنه عبارة عن بنية TCP / IP تستند إلى البلوكشين، حيث TCP / IP هو مجموعة من بروتوكولات الاتصال المستخدمة لتوصيل أجهزة الشبكة على الإنترنت.

يستخدم بيع الرمز المميز نهج الاشتراك + التخصيص. سيكون لدى المستخدمين إطار زمني مدته 30 دقيقة للاشتراك، وسيستند التخصيص إلى مبلغ رموز عملة OKB الخاصة بالمنصة التي يحتفظون بها على مدار سبعة أيام. الحد الأدنى للاشتراك هو 500 رمز (ما يمثل 1،145 دولارًا) محفوظة لتلك الأيام السبعة المتتالية، أو شراء 3500 رمز OKB في اليوم الأخير – ولكن لضمان اشتراكهم، يحتاج المستخدمون إلى حجز 2500 رمز من عملة (OKB) يوميًا أو قم بشراء 17500 رمز (OKB) في اليوم الأخير قبل وقت العرض.

Advertisements

مقالات ذات صلة

سيتم أخذ اللقطات، التي سيتم استخدامها لإثبات أهلية المستخدمين للمشاركة، كل يوم في تمام الساعة 10 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق، بدءًا من سبعة أيام قبل يوم البيع. بعد ذلك، يحصل المستخدمون على معاملات التخصيص الفردية الخاصة بهم استنادًا إلى مجموع مقتنيات عملة (OKB) في تلك اللقطات. سيُغلق المستخدمون مبالغ اشتراكهم الفردية في رموز (OKB)، ويتلقون الرموز بناءً على صيغة متوفرة في منصة OKEx. تستند هذه الصيغة إلى تخصيص الرمز المميز على كل من عدد الرموز المميزة التي يحتفظ بها المستخدمون خلال هذه الفترة، فضلاً عن مقدار OKB الذي قاموا بحفظه باعتباره اشتراكًا.

تتيح هذه الخطوة لمنصة “OKEx” الانضمام إلى نادي المنصات التي تقدم خدمات جمع التبرعات. أحدث مثال على ذلك هو منصة Bittrex ، حيث استغرق بيع الرموز المميزة لمشروع VeriBlock حوالي 10 ثوان فقط، متجاوزًا سرعة منصة “Binance” التي بلغت 22 ثانية في رمز Fetch.AI. وقد صاغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بينانس “تشانجبينج تشاو” مصطلح “التطبيق القاتل” مرة أخرى في فبراير ، عندما قال في مقابلة إنه ينظر إلى جمع التبرعات القائم على المنصات باعتباره التطبيق القاتل التالي.