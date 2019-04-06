مشروع PundiX يستعد لإطلاق منتجاته في جنوب أفريقيا

من بين أكثر الأسواق الواعدة لصناعة الكريبتو الموجودة في الدول النامية، من حيث أعداد كبيرة من السكان لا يمكنهم الوصول إلى الشبكات المالية الكبرى. فإن هناك الكثير من الجهود لزيادة التبني وهي مبادرات “DoshEx” و “PundiX” لجلب صناعة للكريبتو (العملات المشفرة) إلى جنوب إفريقيا.

وفقًا لبيان صحفي مشترك، ستقدم الشركتان أنظمة نقاط بيع XPOS وبطاقات تشفير XPASS إلى أسواق جنوب إفريقيا. لدمج شبكة البلوكشين، سيقوم التجار بتثبيت نقاط بيع XPOS وتوزيع بطاقات XPASS على المشترين. سيتم تحميل هذه البطاقات مسبقًا بالعملات المشفرة، مما يسمح للمستخدمين بإجراء معاملات سهلة على البلوكشين دون الحاجة إلى حساب بنكي.

سيتم نشر التقنية الآن في مجموعة متنوعة من المواقع، بما في ذلك الأكشاك ومحلات البيع بالتجزئة.

وقال “أليكس دي بروين” الرئيس التنفيذي لشركة DoshEx: “هدفنا هو بناء أول شبكة للعملات المشفرة في جنوب إفريقيا”. “لهذا السبب عقدنا شراكة مع شركة PundiX.”

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هذا ليس أول اختبار دولي لـ(PundiX).. الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها قد أدخلت بالفعل أجهزة الدفع التي تعمل بنظام البلوكشين إلى 25 دولة، وتأمل في طرح 100,000 جهاز بحلول عام 2021.

تهدف شبكة “XPOS / XPASS” إلى خدمة الأشخاص الذين يعانون من نقص التمويل، مما يوفر طريقة سهلة ومعقولة في التعامل ونقل القيمة. في هذا الإعلان، قال “زاك تشيه” الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ(PundiX Labs):

“العديد من الشركات الكبرى تصل بالفعل إلى مزايا الكريبتو لمعاملات حفظ السجلات الموثوقة. الآن، تمكّن بطاقة XPASS القائمة على الكريبتو الأشخاص العاديين من تبني مستقبل الكريبتو، بما في ذلك ملايين من البشر في جنوب إفريقيا. تتيح لنا شراكتنا مع DoshEx الاستفادة من سوق التبني المبكر.”

تستمر تقنية البلوكشين في إحداث ثورة في الصناعة المالية، ويعود ذلك جزئيًا إلى تعزيز ديمقراطية الثروة. أحدث تعاون بين DoshEx و PundiX يمكن أن يجلب التضمين المالي للمناطق التي تعاني من نقص الخدمات التقليدية، مما يؤدي إلى فتح مجال لإستغلال القيمة الموجودة والتي لم تكن متاحة في السابق للأنظمة القائمة.