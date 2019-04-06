الرئيس التنفيذي ل Coinbase: العملات الرقمية بحاجة 3 أشياء للحصول على التبني العالمي

في حلقة خاصة مثيرة للإهتمام لـ برايان أمسترونج المؤسس المشارك لبورصة العملات الرقمية الأمريكية الرائدة Coinbase بعنوان “إسألني أي شيء” والتي إستغرقت 45 دقيقة والتي أُجريت مؤخراً على YouTube ،

أجاب برايان أمسترونج الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase على الكثير من الأسئلة التي شغلت الكثيرين بما في ذلك الأسئلة المتعلقة به شخصياً . وبالحديث عن نفسه يقول أرمسترونغ أنه كان طفلاً نيردي (nerdy kid) ولم يكن يحظى بشعبية.

يقصد بـ نيرد Nerd: مصطلح إنجليزي يستخدم للإشارة إلى الشخص الذكي الذي لديه ثقافة عالية ، ومهووس بالمواضيع العلمية ولكنه غير إجتماعي ويمضي الأوقات الطويلة مع الأشياء غير المألوفة للكثير مثل التقنية العالية وتستخدم أيضاً للإشارة للطالب المجتهد جدا والمنعزل عن أصدقائه.

صرّح أرمسترونغ أن والدته كان تعمل في الشركة العملاقة IBM وأن العائلة لديها واحدة من أقدم 486 طرازاً من أجهزة الكمبيوتر والتي إعتاد تعلمها وتجربتها في عصر التكنولوجيا .

في المقام الأول يصف أرمسترونغ نفسه بأنه ” الطالب الذي يذاكر كثيراً ويحب بناء الأشياء بإستخدام التكنولوجيا ” .

” كنت الطفل الذي كان يحاول قراءة كتاب أو أي شيء في الوقت الذي كان الجميع يلعبون الرياضة “

وتناول العديد من القضايا الأخرى خلال الحلقة بما في ذلك تأثير المتصيدين .

يقول أرمسترونغ إنه لم يجرؤ عليه أبداً أشخاص كهولاء في الحياة الواقعية فهو يعتقد أن ذلك جزء من ثقافة الإنترنت بأن يكون الناس حذرين عبر الإنترنت ولكن ودودين.

” كيف تحافظ على سلامة عقلك في عالم توجد فيه شبكة الإنترنت إن هذا ليبدو موضوعاً عميقاً “

ربما تكون وجهات نظر آرمسترونغ حول مستقبل تبني العملات الرقمية هي أبرز ما في الجلسة يعتقد براين أرمسترونغ أن إعتماد العملة الرقمية على نطاق واسع يرتكز في الأغلب على ثلاث متغيرات تشمل معدل التقلّب و قابلية التوسع و سهولة الإستخدام.

وفي تناوله للسؤال الأول حول إمكانية حصول للعملات الرقمية على التبني السائد قال الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase أن العملة الرقمية يمكنها تحقيق التبني الشامل من خلال تحسين قابلية التوسع و تسهيل الإستخدام العملي مع تقليل التقلبات.

وقال أرمسترونج إنه بالنسبة لمعدل التقلّب فإنه إذا استمرت أسواق العملات الرقمية بالتأرجح بشكل كبير سيكون من الصعب إشراك المزيد من المستثمرين التقليديين.

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وبالتالي تحتاج الصناعة إلى أسعار أكثر استقراراً يتم تحقيقها على سبيل المثال من خلال عملات مستقرة والمزيد من حالات الإستخدام لجذب الناس.

وأضاف أرمسترونغ أنه يوجد حالياً ما يصل إلى عشرة فرق تعمل على حلول لمعالجة قابلية التوسع لتحسين سرعة معاملات العملات الرقمية مثل شبكة البرق Lightning Network وبفضل تطوير هذه الحلول قد تصل سرعة معاملات العملات الرقمية إلى (500 – 5،000) معاملة في الثانية الواحدة ويمكن حينها معالجة أحجام المعاملات التي تتعامل معها كل من Visa و PayPal.

تابع ارمسترونغ حديثه مشيراً إلى أن سهولة الإستخدام تحتاج أيضا إلى تحسين وقال إنه يوجد حاليًا العديد من الخطوات التي يحتاج المستخدم إلى إتخاذها من أجل الإستثمار في العملات الرقمية .

حيث إقترح ارمسترونغ أن إستخدام العملات الرقمية بالنسبة لمستثمري التجزئة يجب أن يعمل بسهولة تامة وبالنظر إلى التطبيق الصيني الشهير WeChat كمثال على سهولة الإستخدام .

Coinbase تعتزم تعزيز نهضة العملة الرقمية

كما ذكر آرمسترونغ أن Coinbase تعمل على تحسين خدماتها المالية بحيث يكون الأشخاص الذين يستخدمون Coinbase بالفعل أكثر وعياً بالطرق التي يمكنهم بها إستخدام العملات الرقمية .

في النهاية يعتبر آرمسترونغ حالياً لاعباً رائعاً في عالم العملة الرقمية إذا كانت رؤيته هي أن العملات الرقمية تحتاج لتلبية هذه الثلاثة أشياء من أجل الوصول للتبني السائد فمن المحتمل أنه سيكون على الأقل صحيحاً إلى حد ما وبالتالي لا ينبغي لنا أن نتوقع أن نرى تبنياً سائداً على المدى القصير لكنه هدف حقيقي وطويل الأمد.

في النهاية عزيزي القارئ قم بمشاركتنا آرائك حول رؤية هذه الشخصية الفاعلة في صناعة العملة الرقمية وذلك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل.

المصدر : CCN

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