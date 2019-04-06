ترامب يعلن حربه على منظمة الأوبك ، في محاولاته لتخفيض أسعار النفط

في خبر مهم لمتابعي الأسواق المالية العالمية يكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هجومه على أسعار النفط حيث وصل النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال 5 أشهر اليوم في الوقت الذي يركز فيه الرئيس الأمريكي حتى الآن على التنديد بتكاليف الطاقة المرتفعة عبر حسابه في موقع تويتر يبدو أنه يتطلع الآن إلى القيام بأكثر من مجرد ضرب منظمة الأوبك عبر الإنترنت.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

“تفاصيل التقرير”

طبقا لما ذكره موقع CNBC فإن حكومة الولايات المتحدة تريد ضمان “الهيمنة” في هذا القطاع من خلال أمر تنفيذي ضخم مصمم لتعزيز البنية التحتية لخطوط أنابيب البترول وفي الواقع يسير الرئيس ترامب على حبل مشدود حافل بالمخاطر عندما يتعلق الأمر بالنفط الخام.

فيما يبدو أنه في مكان بعيد في السعودية العربية يضحك السيد خالد الفاليح على محاولات الرئيس دونالد ترامب الفاشلة لتحجيم إرتفاع أسعار النفط .

وفي هذا الإطار نشر الرئيس الأمريكي ترامب تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر جاء فيها :

من المهم جدا أن تزيد منظمة الأوبك من تدفق النفط للأسواق العالمية التي تبدو هشة ، كما أن أسعار النفط مرتفعة للغاية ..شكرًا لكم! العقبة الرئيسية التي يواجهها دونالد ترامب في تعظيم شعبيته من خلال سياسة توفير الطاقة هي أن جانبين من قاعدته يريدون أشياء مختلفة. أولاً هناك مزارعي الـ “Rust Belt ” وهم المزارعين من شمال ووسط الولايات المتحدة المضادين للصناعة بالإضافة إلى عمال المصانع الذين يحبون رؤية انخفاض تكلفة المعيشة.

يستخدم المزارعون على وجه الخصوص الكثير من الوقود وأي تخفيض في تكاليف الطاقة هنا سيكون بمثابة فائدة كبيرة لأعمالهم وفي هذا الصدد يمكن أن يساعد الرئيس ترامب في تعويض بعض الأضرار التي ألحقتها حربه التجارية ببعض أسعار المحاصيل الزراعية .

وفي الوجه الآخر من العملة فإن الولايات الهامة الأخرى مثل ولاية تكساس وأوكلاهوما تحب أن ترى أسعار الطاقة مرتفعة فتاريخيا كان الديمقراطيون يستخدمون الفحم في هذه المناطق لمحاولتهم خفض قيمة النفط الخام ويرتكز ترامب على القبلية لإبقاء هذه الولايات في موقفها وإذا كانت استطلاعات الرأي تعطي أي مؤشر فعلي فإنها لا تزال قائمة.

علاوة على ذلك من الغريب أن نرى ترامب يهاجم منظمة الأوبك حول إرتفاع أسعار النفط ويريد في نفس الوقت استعادة “هيمنة” الولايات المتحدة على الطاقة عندما تكون هي بالفعل أكبر منتج للنفط في العالم.

لا يستحق الرئيس السابق أوباما الفضل في ذلك كما ادعى سابقًا لكن ترامب نفسه لا يستحق ذلك المديح أيضا .

لقد ساعد الإبداع الفكري القديم الجيد في الولايات المتحدة في الوصول إلى إستغلال الودائع غير القابلة للإستخدام.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي في الأسفل :

مخطط بياني يوضح معدل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام و يظهر أن معدل الإنتاج في إتجاه صاعد على مدى سنوات – المصدر : FactCheck.org Advertisements

ومع ذلك ، هناك سبب آخر وهو أن ترامب يريد إخضاع أسعار النفط وهو نفس السبب في مهاجمة مجلس الإحتياطي الفيدرالي على الأموال الرخيصة.

كل ما يفعله ترامب هو محاولة تحفيز الإقتصاد حيث يبدو في حاجة ماسة إلى تحقيق مكاسب الناتج المحلي الإجمالي التي يدعيها وإذا كانت أسعار الطاقة مرتفعة للغاية للمستهلكين فعليك بالحماية هنا.

كما أنه يؤدي إلى تآكل المكاسب الناتجة عن الأجور حيث أن التضخم يأكل هذه الرواتب.

ووصفت السيدة جانيت يلين ذات مرة الطاقة الرخيصة بأنها بمثابة “تخفيض ضريبي” للشعب الأمريكي وهذا القول ربما يكون صحيحًا بالفعل حيث تبدو منظمة الأوبك أقل تنوعًا بشكل عام من الولايات المتحدة لذلك يعتبر النفط الرخيص بشكل عام نقطة سلبية كبيرة مقارنةً بالولايات المتحدة حيث يمثل منفعة صافية لإقتصاد الولايات المتحدة القائم على الخدمات.

هل يمكن للحرب الصاخبة لترامب على أسعار النفط أن تؤثر على شعبيته في ولاية تكساس؟

نستعرض معكم الفيديو التالي بعنوان : المرشح الرئاسي الأمريكي بيتو اوروك يبدأ حملته الإنتخابية في مقاطعة إلباسو في ولاية تكساس وسط تهديدات ترامب بإغلاق الحاجز في الأسبوع القادم



وإذا نجح الرئيس الأمريكي في سحق أسعار الطاقة فقد يكون هناك تطور مثير للإهتمام في عام 2020 لقد تحولت ولاية تكساس إلى اللون الأزرق لفترة من الوقت حيث أن المرشح الرئاسي بيتو أورورك كاد يقلب الطاولة على تيد كروز في الإنتخابات الأخيرة.

ومن ثم فإن الجانب الآخر من الصورة أنهم قد يتصورون أنه في عام 2020 ، يمكن للرئيس ترامب أن يزيد من قاعدته الصناعية في “الجدار الأزرق” في ولايات ميشيغان ويسكونسن ، وذلك مع استمرار الاقتصاد في التحرك .

إنها الإستراتيجية الشاملة المعتادة من السيد ترامب ولقد كان آخر مرشح عن الحزب الديمقراطي حصل على 38 صوتًا انتخابيًا في تكساس هو الرئيس السابق جيمي كارتر عام 1976.

و الآن عزيزي القاري ، ما رأيك في موقف الرئيس دونالد ترامب تجاه أسعار النفط ، وهل يمكن أن يكون لذلك تأثيرا على الأسواق المالية العالمية في الفترة القادمة ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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