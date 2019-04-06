"لوسيد سايت" تجمع مبلغ ٦ ملايين دولار لتوصيل الألعاب التي تعمل بتكنولوجيا دفتر السجلات الموزعة إلى المنصات التقليدية

تام شمس - السبت 6 أبريل 2019 03:04 صباحاً -

جمعت شركة تطوير ألعاب بلوكتشين، لوسيد سايت، ٦ ملايين دولار لتوسيع ألعابها الرقمية التي تعمل بالندرة لتشمل منصات الألعاب التقليدية، وذلك وفقًا لما أفاد به موقع فنتشر بيت الإخباري المتخصص بالتكنولوجيا يوم ٢ أبريل.

وتمتلك لوسيد سايت ومقرها لوس أنجلوس الآن ١١ مليون دولار لتمويل توسيع عروض شركة ألعاب الملكية الرقمية الخاصة بها عن طريق سد الفجوة بين ألعاب بلوكتشين والألعاب التقليدية.

وقد شارك سالم بارتنرز، وهو بنك استثماري رائد وشركة لإدارة الثروات، في جولة التمويل الجديدة، بالإضافة إلى صناديق رأس المال الاستثماري بالعملات المشفرة وبلوكتشين مثل ديجيتال كارنسي غروب وصندوق غالاكسي إيوس في سي.

Advertisements

ووفقًا للتقرير، ستستخدم الشركة الاستثمار لإطلاق Scarcity Engine، وهي أداة مطور برامج تم تصميمها لإدخال ألعاب لوسيد سايت التي تعمل على أساس بلوكتشين على منصات الألعاب مثل لوحات المفاتيح وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. ومن المقرر إطلاق الأداة في وقت لاحق من عام ٢٠١٩، حسبما يشير التقرير.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "راندي صاف" في البيان إن لوسيد سايت تعتزم، على وجه التحديد، جلب ألعاب بلوكتشين مثل دوري البيسبول الرئيسي (MLB) و كريبتو سبيس كوماندر (CSC) إلى منصات الألعاب التقليدية، مع الحفاظ على فوائد الندرة الرقمية التي توفرها تقنية بلوكتشين.

MLB Champions هي لعبة تجميع رقمية تم إصدارها خلال موسم دوري البيسبول الرئيسي لعام ٢٠١٨ حيث يمكن للاعبين شراء المقتنيات التي تكسب مكافآت أثناء لعب ألعاب البيسبول الحقيقية. وقد تم التخطيط للموسم الجديد من اللعبة لموسم ٢٠١٩ من الدوري.