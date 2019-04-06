شركة غازبروم الروسية العملاقة تخطط لاستخدام بلوكتشين في اتفاقيات توريد الغاز

تام شمس - السبت 6 أبريل 2019 03:04 صباحاً - رحب رئيس الوزراء الروسي بمبادرة لاستخدام بلوكتشين في الاتفاقات المتعلقة بإمدادات الغاز من قبل شركة غازبروم العملاقة للغاز المملوكة للدولة، وذلك حسبما أفاد مصدر الأخبار المالية المحلي فستيفاينانيس يوم ٤ أبريل. وتعمل وكالة الأنباء تحت إشراف هيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية (RTR)، وهي قناة تلفزيونية رئيسية.

زقد التقى رئيس شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، أليكسي ميلر، مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف للإبلاغ عن تطوير التطبيقات التي تعمل بتقنية دفاتر السجلات الموزعة (DLT).

ووفقًا لما ذكره ميلر، فإن شركة غازبروم قد قامت بأعمال جوهرية مع بنك غازبروم الروسي المملوك للدولة، كما طورت نموذجًا أوليًا سيتيح إبرام العقود تلقائيًا باستخدام تقنية بلوكشين. وأوضح ميلر أن المنصة تهدف إلى السماح بمشاركة البيانات بين جميع المشاركين في عقد معين، وكذلك تحسين أمان البيانات.

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وأشار ميلر إلى أنه في المرحلة الأولية، من المخطط اختبار المشروع من قبل العملاء الصناعيين فقط.

ووفقًا للتقرير، صادق ميدفيديف على مشروع شركة غازبروم، مدعيا أن تكنولوجيا بلوكتشين لديها آفاق كبيرة في الصناعة الروسية، وكذلك في نشاط شركات مثل شركة غازبروم.

كما أكد ميدفيديف على أن المبادرة الجديدة مهمة لأنها تمثل حالة استخدام حقيقي لتطبيق بلوكتشين، حيث أشار إلى أن التكنولوجيا محاطة بكثير من الضجة ولكنها غير مفهومة في الواقع في كثير من الأحيان.