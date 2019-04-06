مشروع مشترك جديد من بيتفيوري يهدف إلى إدارة أذونات البيانات الطبية مع تقنية بلوكتشين

تام شمس - السبت 6 أبريل 2019 03:04 صباحاً - أطلقت مجموعة بيتفيوري بالتعاون مع سوق البيانات الطبية التي تعمل ببلوكتشين "لونجينيسيس" منتج نظام إدارة للموافقات على أساس بلوكتشين لقطاع الرعاية الصحية. وقد تم الإعلان عن التطوير في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٤ أبريل.

وفي البيان، يعالج المنتج الجديد المشكلات المتعلقة بإدارة موافقة المستخدم على المساعي البحثية الجارية والقادمة، والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون المحاسبة وقابلية نقل التأمين الصحي (HIPAA)، فضلًا عن تبسيط جمع البيانات من أجل الأبحاث الطبية.

وبمجرد جمعها، يتم تسجيل جميع البيانات والتحديثات لموافقة المستخدم في بلوكتشين ExonumTM مع الطابع الزمني للتدقيق المستقبلي. ويُزعم أنه يمكن استخدام الحل كنظام كامل لإدارة البيانات وكإضافة للأنظمة الرقمية الحالية لتخزين موافقة المستخدم. وقد صرّح أليكس زافورونكوف، الرئيس التنفيذي لشركة إنسلسكو ميديسن قائلًا:

"بينما تختلف اللوائح من بلد إلى آخر، ينبغي على مؤسسات البحث أن تسعى جاهدة لنشر أنظمة إدارة المحتوى التي تحمي مالكي البيانات أفضل بكثير من أي لوائح. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون إجراءات الموافقة خالية من المشكلات وسريعة وفعالة من حيث التكلفة وعالمية لضمان حماية المرضى وتثقيفهم بشكل كامل."

في فبراير، تعاونت بيتفيوري مع سوق التشخيص الطبي على الويب (MDW) في مجال الأشعة التشخيصية لإنشاء نظام بيئي للتصوير الطبي قائم على بلوكتشين. وفي إطار التعاون، تهدف بيتفيوري وMDW ولونجينيسيس إلى تطوير منصة للحفاظ على معلومات التصوير والتشخيص الطبي مثل الأشعة السينية والأشعة المقطعية ومشاركتها وتأمينها.