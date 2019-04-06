بورصة العملات المشفرة "كوين سكوير" تُطلق عملة مستقرة مدعومة بالدولار الكندي

تام شمس - السبت 6 أبريل 2019 03:04 صباحاً - ستطلق كوين سكوير، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في كندا، عملة مستقرة مدعومة بالدولار الكندي يطلق عليها اسم إي كاد eCAD، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٤ أبريل.

ويزعم أنه سيتم دعم العملة الجديدة بنسبة ١:١ بالدولار الكندي. وتنص كوين سكوير على أن العملة الجديدة ستكون مخزنًا موثوقًا ومستقرًا للقيمة يوفر للمستثمرين بديلًا عن العملات المماثلة التي يدعمها الدولار الأمريكي. حيث قال كول دايموند، الرئيس التنفيذي لشركة كوين سكوير:

"سيؤدي إطلاق إي كاد إلى إنشاء أول وسيلة شفافة وسهلة الاستخدام وآمنة لنقل القيمة في كندا وخارجها، دون التعرض لخطر عدم الاستقرار في سوق العملات المشفرة التقليدية." Advertisements

لم يقدم الإعلان جدولًا زمنيًا للوقت الذي سيتم فيه إصدار العملة رسميًا.

وقد كان البعض ينظرون إلى العملات المستقرة على أنها جسر بين مجال العملات المشفرة والمستثمرين التقليديين، حيث أن دعم عملة أو سلعة أو خوارزمية يمكن أن يوفر مزيدًا من الاستقرار أكثر من العملات المشفرة "غير المرتبطة بشيء ملموس".

وقد شدد مجتمع العملات المشفرة على أهمية عمليات التدقيق لمشاريع العملات المستقرة، حيث يشتبه في عدم امتلاك بعض العملات المستقرة لاحتياطي الدعم المناسب.