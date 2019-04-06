بوصة العملات المشفرة "أيرون إكس" تنطلق بعد طرح أولي للعملة بقيمة ٢٦ مليون دولار

تام شمس - السبت 6 أبريل 2019 03:04 صباحاً -

انطلقت بوصة العملات المشفرة "أيرون إكس" للجمهور بعد طرح أولي للعملة الرقمية (ICO) بقيمة ٢٦ مليون دولار، وذلك حسبما أفاد منفذ إعلامي يركز على التكنولوجيا يوم ٤ أبريل.

أيرون إكس هي عبارة عن منصة تداول منظمة تم تأسيسها بشكل مشترك من قِبل شركة التجارة الرقمية IronFX وEmurgoHK، وهما مطورا تاسع أكبر عملة من حيث القيمة السوقية كاردانو (ADA)، في أكتوبر من العام الماضي.

ويمكن لمستخدمي أيرون إكس الآن التداول بعملات ورقية مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والعملات المشفرة. وتدعم البورصة بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وبوماباي (PMA) وكاردانو وإيوس ولايتكوين (LTC) ونيو وستيلر (XLM) وريبل (XRP) وتيزوس (XTZ) ورمزها الأصلي IRX.

وقبل التداول، سيتعين على العملاء التسجيل على المنصة والحصول على موافقة اعرف عميلك (KYC). بعد ذلك، سوف يتلقون ١٠ IRX تلقائيًا. ويقال إن البورصة ستضيف المزيد من العملات المشفرة والميزات المدرجة في وقتٍ لاحق.