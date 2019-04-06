طلبات بحث "بيتكوين" على غوغل تضاعفت ثلاث مرات خلال الارتفاع الأخير في الأسعار

تام شمس - السبت 6 أبريل 2019 12:56 صباحاً -

عمليات بحث غوغل عن "بيتكوين" قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا خلال الارتفاع الأخير في الأسعار، وفقًا لبيانات مؤشرات غوغل.

فوفقًا لمؤشرات غوغل، قفزت طلبات البحث عن بيتكوين (BTC) من ٣٠ إلى ١٠٠ تقريبًا بعد طفرة العملة المشفرة البارزة في ليلة ٢ أبريل. ففي تلك الليلة، اندفعت بيتكوين لتتجاوز أكثر من ٤٥٠٠ دولار للمرة الأولى هذا العام، بزيادة ١٥ بالمئة خلال الليل.

ويتم تجميع التصنيف بواسطة خوارزميات، حيث تمثل "الأرقام" اهتمام البحث بالنسبة لأعلى نقطة على الرسم البياني لمنطقة ووقت معين. حيث تكون قيمة ١٠٠ هي ذروة شعبية لهذا المصطلح. وقيمة ٥٠ تعني أن المصطلح يحظى بنصف الشهرة. ودرجة ٠ تعني أنه لا توجد بيانات كافية لهذا المصطلح."

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ووفقًا للإحصاءات، تم تقديم أكبر عدد من الطلبات في نيجيريا وهولندا وجنوب إفريقيا والنمسا وسويسرا.

بينما في الولايات المتحدة، كانت طلبات البحث الأكثر شيوعًا عن بيتكوين توجد في كاليفورنيا وواشنطن ونيفادا ونيويورك وكولورادو.

وفي ٣ أبريل، تجاوزت بيتكوين علامة سعر ٥٠٠٠ دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر ٢٠١٨. وفي معرض حديثه عن الدافع المحتمل لارتفاع بيتكوين، قال محلل العملات المشفرة توني فايس إنه لا يوجد دائمًا دافع، بحجة أنه قد يكون مجرد تكهنات وأن "بيتكوين لا يختلف عن أي أصل آخر."