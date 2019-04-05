Coinsquare  تطلق عملة رقميّة مستقرّة eCAD مدعومة بالدولار الكندي

أعلنت منصّة التداول الرّقميّة الكندية Coinsquare عن خطّتها لإطلاق عملة رقميّة مستقرة مربوطة بالدولار الكندي CAD و ستكون معروفة بإسم eCAD و التي يمكن تدولها مقابل الدولار الكندي على أساس 1: 1.

من المتوقع أن تعيد eCAD الحياة للأسواق الرّقميّة في كندا وخارجها وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة Coinsquare السّيد Cole Diamond :

سيخلق إطلاق eCAD ™ أول إطار شفاف وآمن لنقل القيمة في كندا وخارجها دون التعرض لخطر انعدام الإستقرار في سوق العملات الرّقميّة.

ادعت Coinsquare أنه مقابل “كل eCAD ™ يتم إنشاؤه سيتم الإحتفاظ بالدولار الكندي (CAD) كإحتياطي”. على الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سيتم إستقبال ذلك بسخرية ، إلا أنه بإمكان Coinsquare أن يتعلم من الأخطاء التي ارتكبتها العملات الأخرى.

على وجه التحديد ينبغي أن تعمل Coinsquare على بناء الثقة في عملتها الرّقميّة من خلال ممارسة الشفافية وذلك في أقرب فرصة ممكنة لأنّ انعدام الشفافية هي المسألة التي ألحقت بعض الأضرار بأكبر عملة رقميّة مستقرة من حيث القيمة السوقية (Tether (USDT .

وفقًا لفوربس ففي الشهر الماضي اعترفت Tether أخيرًا بأن عملتها USDT ليست مدعومة بنسبة 100 في المائة باحتياطيات الدولار الفعلية و قد شوهد هذا في نص مكتوب بحجم صغير على موقعها على الإنترنت .

في البداية قالت “إن كل Tether يتم دعمه دائمًا 1 إلى 1 بالعملة التقليدية الموجودة في خدماتنا”.

لكن تم تغيير النص في الشهر الماضي ليصبح “كل Tether مدعوم دائمًا بنسبة 100٪ من احتياطياتنا و التي تشمل العملات التقليدية و المكافئات النقدية و قد تشمل من وقت لآخر الأصول و المدينين الآخرين من القروض المقدمة من Tether إلى أطراف ثالثة … ‘

يأتي eCAD في الوقت الذي يتم فيه ربط العملات المستقرة الرائدة بين أفضل 100 عملات رقميّة حسب القيمة السوقية بالدولار الأمريكي فمثلما سيطر الدولار الأمريكي على التجارة العالمية ، استحوذت العملات الرّقميّة المستقرة المرتبطة بالدولار على أكبر مساحة في السّوق الرّقميّة و تتضمن هذه العملات USD Coin و Gemini Dollar و Paxos Standard و TrueUSD.

بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) ، تجاوزت العملات الأربعة المستقرة خمسة مليارات دولار من حيث المعاملات مما يدل على اعتمادها المتزايد و ذلك وفقًا لما نشره Diar و هو موقع مختصّ في مجال العملات الرّقميّة.

كما تم إطلاق عملات رقميّة مستقرّة مرتبطة بالعملات الرئيسية الأخرى ومع ذلك فقد فشلوا في الحصول على الكثير من الجاذبيّة مثل تلك التي حصلت عليها العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي.

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في وقت سابق من هذا الشهر أطلقت شركة البلوكتشين TrustToken صاحبة عملة TrueUSD عملة رقميّة مستقرة مرتبطة بالجنيه البريطاني و المعروفة بإسم TrueGBP.

ترجمة التغريدة :

“اليوم نطلق TrueGBP ، وهي عملة رقميّة مستقرة يدعمها الجنيه البريطاني! نحن مهتمّون بفتح إمكانيّة الوصول إلى الفرص المالية للجميع – قوموا بمشاهدة الفيديو مع TrustToken Co-founderRafaelCosman أدناه وزيارة http://app.trusttoken.com لشراء واسترداد (TrueGBP (TGBP”

و كشفت TrustToken في تدوينة لها أن TrueGBP ستستخدم بنية تحتية تقنية و قانونية مماثلة لعملتها المستقرّة المرتبطة بالدولار الأمريكي.

و لقد تم توفير TrueGBP بالفعل على منصات التداول الرئيسية و مع ذلك لم يتم تداولها مباشرة في البورصات.

قبل شهرين كشفت شركة GMO Internet للتكنولوجيا اليابانية العملاقة عن خطط لكشف النقاب عن عملتها المستقرة المرتبطة بالين GYEN هذا العام .

كما تم الإعلان عن عملات مستقرة أخرى مدعومة بعملات رئيسية أخرى مثل الدولار الأسترالي.

رغم كون العملات الرّقميّة المستقرّة مختلفة في عديد الجوانب عن العملات الرّقميّة العاديّة إلّا أنّها خطوة إيجابيّة وضروريّة نحو التبنّي الكامل للإقتصاد الرّقمي .

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المصدر : www.ccn.com

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