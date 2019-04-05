الآن بإمكانك إرسال عملة الريبل (XRP) عبر بريد جوجل (Gmail)

أصبح من الممكن الآن لمستخدمي بريد جوجل الإلكتروني “Gmail” إرسال عملة الريبل (XRP) إلى جميع أنحاء العالم من خلال اضافة “MoneyMessage” وهو امتداد لمتصفح جوجل كروم “Google Chrome” يسمح لمستخدمي “البريد الإلكتروني لجوجل” بالدفع مقابل الخدمات أو إرسال عملات إلى أشخاص من جميع أنحاء العالم.

بالنسبة لمستخدمي البريد الإلكتروني لجوجل “Gmail” أصبح الآن من الأسهل من أي وقت مضى إرسال عملة الريبل (XRP) الرقمية في جميع أنحاء العالم، كدفعة مقابل الخدمات أو كدعم مادي، من خلال اضافة تُعرف بـ(MoneyMessage) المتوفرة على نظامها الأساسي.

ستجد رسالة في سوق اضافات متصفح “جوجل كروم” تقول:

“اضافة MoneyMessage هي امتداد للمتصفح يسمح لك بإرسال المال عبر عملة الريبل (XRP) وإرساله إلى أي حساب على البريد الإلكتروني لجوجل”. “لا يحتاج المتلقي إلى حساب أو معرفة حول العملات المشفرة. سيتم إيداع المبلغ في XRPTipBot والذي يسمح له بالسحب في أي وقت.” Advertisements

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حقيقة أن اضافة MoneyMessage قد استخدمت خدمة XRPTipBot تولد بعض الإثارة بين مجتمع الريبل (XRP) لأنهم يعتقدون أن هذا سوف يساعد على تعزيز اعتماد عملة الريبل الرقمية (XRP).

كانت خدمة XRPTipBot متاحة بالفعل لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تويتر (Twitter) و ريديت (Reddit).

من الواضح أن خدمة الدفع لم تصل بعد إلى شعبية كبيرة في ساحة الكريبتو والعملات الرقمية، ومع ذلك، فقد أصبحت الآن جزءًا من نظام بريد جوجل (Gmail).. وقد يتغير هذا بسرعة.