تقرير: الصين تتصدر دول العالم في مشاريع بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 5 أبريل 2019 06:03 مساءً - أفادت الموقع الإخباري الصيني اليومي China.org.cn يوم ٢ أبريل أن الصين تتصدر العالم في عدد من مشاريع بلوكشين الجارية حاليًا في البلاد.

ونقلًا عن تقرير صادر عن بلوك داتا، ذكرت China.org.cn أن هناك ٢٦٣ مشروعًا متعلقًا بتقنية بلوكتشين في الصين، تمثل ٢٥ في المئة من الإجمالي العالمي.

حيث قال لي كيلي، مدير التكنولوجيا لدى مطور منصة بلوكتشين كوليان تكنولوجي، إن القطاع المالي هو أكبر مستخدم لتكنولوجيا بلوكتشين، وخاصة في توريق الأصول للبنوك والوسطاء.

وبحسب ما ورد أشار كريس تشيرش، كبير مسؤولي تطوير الأعمال في شركة ديجيتال أسيت ومقرها نيويورك في الولايات المتحدة، إلى أهمية ممارسة الأعمال التجارية في الصين وبالقرب منها، حيث بدأت الشركة العمل مع بورصة هونغ كونغ للأسهم والمقاصة (HKEX). وصرح تشيرش بأن "أحد الأسباب التي تجعل بورصة هونغ كونغ مهمة بالنسبة لنا هو أنها بوابة لسوق الأوراق المالية في البر الرئيسي".

وفي العام الماضي، ذكرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن معظم طلبات براءات الاختراع المتعلقة ببلوكتشين قد جاءت من الصين. كما أظهرت البيانات التي جمعتها طومسون رويترز من منظمة براءات الاختراع الدولية أن أكثر من نصف ٤٠٦ براءات الاختراع في عام ٢٠١٧ كانت من الصين: حيث قدمت الدولة ٢٢٥ براءة اختراع بلوكتشين، تليها الولايات المتحدة (٩١)، واستراليا (١٣).