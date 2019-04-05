بورتوريكو تشهد قبول بنك عملات مشفرة جديد أولى عمليات إيداع العملاء

تام شمس - الجمعة 5 أبريل 2019 06:03 مساءً -

أعلنت شركة سان خوان ميركانتيل للصرافة (SJMX)، التي تعمل في بورتوريكو، عن إطلاقها عمليات مصرفية من خلال شركة تابعة جديدة، وذلك في بيان صحفي صدر يوم ٢ أبريل.

وتسعى الشركة، التي توجد كبورصة قائمة على العضوية لتجار الأصول الرقمية، إلى توسيع نطاق عملياتها للمستثمرين من المؤسسات.

وقد حصل المشروع الجديد، الذي يطلق عليه اسم بنك وخدمة ائتمان سان خوان ميركانتيل الدولية (SJMBT)، على ترخيص مصرفي من الجهات التنظيمية في بورتوريكو الشهر الماضي.

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ومع استلام أول إيداع له، أصبح البنك مفتوحًا رسميًا الآن للعمل، حيث يقدم للعملاء المؤسسيين مجموعة من الخدمات الشاملة لتلبية احتياجاتهم التجارية.

حيث علّق رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، نيك فاريلاكيس، في البين الصحفي قائلًا: "إن بدء العمليات المصرفية من SJMBT يعد علامة فارقة". وأضاف قائلًا:

"أصبح للمشاركين في السوق المؤسسي في مساحة الأصول الرقمية إمكانية الوصول إلى شريك مصرفي مرخص، منظم بالكامل، يعمل على توفير بيئة آمنة لمطابقة وتسوية عمليات تداول الأصول الرقمية."

وتأتي الأخبار على خلفية التوسع السريع للخدمات المؤسسية في جميع أنحاء العالم مع إطلاق أول حل حفظ عملات مشفرة في آسيا يوم الثلاثاء.