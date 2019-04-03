شركات سويسريّة عملاقة تتسابق لتبنّي البيتكوين

أعلن فندق Dolder Grand ذو الخمس نجوم في سويسرا أنه يمكن لنزلائه الآن تسوية فواتيرهم بإعتماد البيتكوين أو الإيثر. ففي تغريدة له أعلن الفندق الفاخر الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له أنه أول منشأة من نوعها تقبل الدّفع باستعمال العملات الرّقميّة.

ترجمة التغريدة :

“نحن فخورون للغاية لقيامنا بخطوة للأمام عبر قبول العملات الرّقميّة .

Dolder Grand هو أوّل نزل فخم من نوعه في سويسرا حيث يستطيع النزلاء الدفع بإستعمال البيتكوين”

يتم تسهيل ميزة الدفع باعتماد العملات الرّقميّة من قبل شركة التكنولوجيا المالية Inacta و التي قامت بتطوير تطبيق يتيح للنزلاء الدفع مقابل خدمات الفنادق إنطلاقا من محافظ البيتكوين الخاصة بهم و ستقوم Bity و هي عملة رقميّة سويسرية بتحويل العملات الرقميّة إلى عملات تقليديّة و في المستقبل ستعمد Inacta إلى زيادة عدد العملات الرقميّة التي يمكن للعملاء الدفع بها.

وفقًا لروجر دارلين ، رئيس قسم الإستشارات في Inacta ، فإن التطبيق يستهدف الـ”Hodlers”:

إنه موجه إلى العملاء الذين قاموا بتكوين حيازات محترمة من العملات الرقميّة و لا يريدون تحويلها إلى عملات تقليدية مثل الفرنك السويسري و يسمح التطبيق أيضًا للبائعين الذين قد يكونوا حذرين بشأن التعامل مع العملات الرقميّة مباشرةً بقبول المدفوعات من هؤلاء العملاء.

يتزامن ذلك مع كشف شركة Fortune 500 Avnet عن قبولها للمدفوعات الرقميّة بعد الشراكة مع شركة BitPay.

ترجمة التغريدة :

” هل لديك بيتكوين ؟ إذا فأنت محظوظ لأنّنا نقبل الآن الدّفع باعتماد العملات الرّقميّة وذلك عبر شراكتنا مع BitPay “

أبدت Avnet ، التي تضم أكثر من 15000 موظفا في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ، عن رغبتها في مواكبة العصر و هو السّبب الرّئيسي لقبولها التعامل بالعملات الرّقميّة :

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مع ما يقرب من 250،000 معاملة بيتكوين يتم إجراؤها كل يوم على دفتر الأستاذ فنحن نفهم أن المشهد يتغير و لا بدّ أن أن نكون مستعدّين لهذا العصر الجديد .

يأتي هذا بعد أقل من شهر على بدء أكبر شركة بيع بالتفصيل على الأنترنت في سويسرا ، Digitec Galaxus ، بقبول قائمة من العملات الرقميّة بما في ذلك البيتكوين والإيثر إضافة إلى قائمة من العملات الرّقميّة الأخرى و هي OmiseGo و NEO و TRON و Litecoin و Binance Coin و XRP و Bitcoin Satoshi Vision و Bitcoin Cash.

ترجمة التغريدة :

” إنها حركة جيّدة ! Digitec Galaxus و هي أكبر منصّة بيع بالتفصيل على الأنترنت تقبل العملات الرّقميّة. إنّها فعلا حركة في الطريق الصّحيح.”

تمكنت Digitec Galaxus من تحقيق ذلك عبر شراكة مع مزود خاصّية الدفع باعتماد العملات الرّقميّة Coinify في حين أن البائع بالتفصيل عبر الإنترنت لا يفرض أي شيء على المدفوعات الرقميّة، إلا أن Coinify سوف تفرض رسومًا بنسبة 1.5 في المائة. ومع ذلك ، تم إتاحة هذه الميزة فقط لعمليات الشراء الكبيرة إذ بالنسبة للمشتريات التي تقل قيمتها عن 200 فرنك سويسري لن يتم قبول العملات الرّقميّة.

في حين أن الإعتماد المتزايد للمدفوعات الرّقميّة من قبل أسماء كبيرة أمر مثير للإعجاب فإنّنا نتوقّع مستقبلا واعدا للصّناعة.

فبحلول نهاية الشهر الماضي أعلنت أكبر شركة تشغيل للسكك الحديدية ومترو الأنفاق في اليابان Japan Railways (JR) Group أنها تدرس خيار الدفع باعتماد العملات الرّقميّة . ومع ذلك ، لا تخطط JR Group لإقامة شراكة مع أحد مزوّدي خدمة الدفع الرّقمي. و بدلاً من ذلك ، تخطط الشّركة لبناء البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بها.

هيئة أخرى تابعة للقطاع العام تدرس إعتماد البيتكوين كخيار للدفع هي إدارة بلديّة مدينة كييف. حيث نظرت سلطات عاصمة أوكرانيا في السابق في الفكرة ولكنها أسقطتها ، إلّا أنّه من المحتمل أن تتبنّى التكنولوجيا الجديدة هذه المرة لأنها بدأت مؤخّرا في إستخدام التذاكر الإلكترونية.

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المصدر : www.ccn.com

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