ما هي أسباب ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستويات 5000 دولار؟

دفعت عودة البيتكوين الواضحة إلى مستويات 5000 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر إلى تدخل وسائل الإعلام المالية والمحللين في محاولة للكشف عن السبب والمحفز لهذا الإرتفاع المفاجئ.

كانت النظرية التي اكتسبت أكبر قدر من الإهتمام هي أن الارتفاع مرتبط بيوم كذبة أبريل التي صاغتها “راشيل ماكينتوش” في تقريرها. وهو التقرير الذي صدر قبل يوم كامل تقريبًا من بدء صعود عملة البيتكوين، وادعى التقرير أن لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) وافقت على صناديق تداول البيتكوين (ETF). حيث أشارت بلومبرج يوم الأمس “قد تكون كذبة أبريل هي الدافع لارتفاع العملة المشفرة مرة اخرى”.

كانت السنة الماضية معقدة بالنسبة لسوق العملات الرقمية. جلس رأس المال المؤسسي الذي طال انتظاره في معظمه على قائمة الإنتظار حتى يتم إطلاق المنتجات الرئيسية – من صناديق تداول مؤشرات البيتكوين (ETF) إلى جولدمان ساكس إلى منصة باكت (Bakkt) -.

وتلاشى سوق العروض الأولية للعملات الرقمية (ICOs). ومع ذلك، فإن الزخم في السوق قد تحول في الآونة الأخيرة إلى ما يعرف بـ عروض بيع الرموز عبر منصات التداول (IEO)، مما أدى إلى انتعاش السوق.

منذ لحظات، اختتم مشروع MultiVAC عرض بيع الرموز الخاص به (IEO) على منصة “KuCoin” في أقل من 10 ثوان. كما قامت كلًا من منصتي Huobi و Binance في الأسابيع الأخيرة بإطلاق منصات الإطلاق لعروض التبادل الأولية (IEO) الخاصة بها، حيث باعتا عملات رمزية جديدة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات. في الواقع، علق “ماتيو ليبوفيتش” محلل أبحاث، على قدرة ظاهرة عروض بيع العملات الرقمية عبر المنصات (IEO) على إحداث تحول في معنويات السوق في أوائل الشهر الماضي.

بالعود إلى ارتفاع السوق, يجدر بالإشارة إلى أن الارتفاع حدث بين عشية وضحاها، حيث تم الاستحواذ على سوق ذات سيولة ضعيفة وتمت تصفية صفقات البيع وتم تحوط العديد من الوسطاء في مراكز بيع قصيرة. حيث شهدت منصة BitMEX عمليات تصفية ضخمة على صفقات الشورت والتي بلغت قيمتها 500 مليون دولار.

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كان الارتفاع الكبير في السوق على المدى القصير نتيجة لتحركات كبيرة صعودًا في العملات الرقمية الأساسية الأخرى مثل عملة اللايت كوين LTC و عملة بينانس BNB التي حققت أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأشهر الأخيرة.

بالنظر إلى التحليلات الفنية، رأينا البيتكوين يكسر الليلة الماضية متوسطه المتحرك اليومي 200، وهو مؤشر فني يُظهر وجود أصل معين على مسار صعودي. في الوقت نفسه، رأى مراقبو السوق إشارات صعودية في الأسواق الأخرى والتي قد تشير إلى تدفقات الصناديق عبر الأصول حيث يتداول المتداولون في الأصول ذات المخاطر.

تم إطلاق ما يسمى بـ Golden Cross لأول مرة منذ عام 2016 ، كما لاحظت “رويترز”، مما أدى إلى ارتفاع حركة الأسعار في الأسهم الأمريكية والأسواق الناشئة مع ارتفاع مؤشر iShares MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 1.65٪.

علاوة على ذلك، ارتفعت أحجام التداول على مدار الشهر الماضي بشكل مُطّرد ، مما أتاح الصعود الذي تشتد الحاجة إليه لتداول العملات المشفرة. استمرت أحجام التداول على قدم وساق منذ الليلة الماضية حتى مع استقرار سعر البيتكوين، مما يدل على قوة هذا الارتفاع. في آخر عملية تدقيق، ارتفع حجم التداول عبر منصات تداول العملات القمية من 44 مليار دولار خلال الليل إلى 63 مليار دولار، وفقًا لبيانات موقع CoinMarketCap. هذا هو حوالي خمس مرات أعلى من بداية العام.

في الوقت نفسه، بدأت اسواق الدببة (الهبوط) تفقد قوتها – على الأقل حسب رأي المحللين. وايضًا مؤسسة “جالاكسي ديجيتال” نشرت مذكرة موجهة إلى العملاء تم الإشارة إلى أنه “خلال الأسابيع القليلة الماضية، تركت درجة من الرضا عن النفس وتحديد المواقع لدى الصفقات استعدادا لحركة تصاعدية متفجرة”.

شهد الارتفاع أيضًا عودة عدد من الأسماء المعروفة في فضاء الكريبتو مثل “Parabolic Trav” بعد توقف دام عدة أشهر ، مما جعل مجتمع العملات الرقمية يدخل في حالة تفاؤل.