تقرير: تطبيقات بلوكتشين العالمية في مجال الاتصالات ستدر ١,٣٧ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٤

تام شمس - الأربعاء 3 أبريل 2019 06:51 مساءً - ستحقق تطبيقات بلوكتشين العالمية في مجال الاتصالات عائدات بقيمة ١,٣٧ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٤، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة ريسرش آند ماركتس يوم ٢ أبريل.

وفي التقرير، الذي أطلق عليه اسم "تطبيقات بلوكتشين العالمية في توقعات سوق الاتصالات حتى عام ٢٠٢٤"، يتوقع مركز أبحاث الأسواق العالمية الأيرلندية، ريسرش آند ماركتس، اعتماد بلوكتشين في قطاع الاتصالات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ ٧٧,٩ في المئة خلال الفترة المتوقعة.

ووفقًا للتقرير، سيعتمد نمو بلوكتشين في الاتصالات على عدد من العوامل الرئيسية بما في ذلك المخاوف الأمنية المتزايدة، والطلب على إدارة الاحتيال، وتنفيذ الجيل الخامس، بالإضافة إلى عدد متزايد من اتحادات بلوكتشين مثل هايبليدجر، ومجموعة دراسة كارير بلوكتشين (CBSG)، وآخرين.

وقد توقعت شركة ريسرش آند ماركتس سابقًا أن شركة بلوكتشين ستساهم بنحو مليار دولار في صناعة الاتصالات بحلول عام ٢٠٢١، ارتفاعًا من ٤٦,٦ مليون دولار في عام ٢٠١٨.

وفي الآونة الأخيرة، توقعت شركة ريسرش آند ماركتس أن ينمو السوق العالمي لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ٤٦,٦ في المئة ليصل إلى ١٨٣,٧ مليون دولار بحلول عام ٢٠٢٤ من ١٨ مليون دولار في عام ٢٠١٨. في التقرير الذي صدر في أواخر مارس ٢٠١٩، ادعى المؤلفون أن أمريكا الشمالية وأوروبا امتلكتا حصة سوقية كبيرة في التبني المبكر للتكنولوجيا.