 بورصة الأسهم السويسرية الرائدة "سيكس" تدرج منتج متداول يستند إلى ريبل

تام شمس - الأربعاء 3 أبريل 2019 05:59 مساءً - وفقًا لموقعها الرسمي على الإنترنت، أدرجت "سيكس"، وهي البورصة الرئيسية في سويسرا، أحد المنتجات المتداولة في البورصة المستندة إلى ريبل (XRP) يوم ٢ أبريل.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في مارس، كانت البورصة قد أكدت بالفعل أنها تخطط لإدراج المنتج، الذي يطلق عليه اسم آمون ريبل (AXRP). حيث ادعى هاني رشوان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة آمون - وهي شركة تطوير مشتقات العملات المشفرة وراء AXRP - في ذلك الوقت أن هذا هو المنتج الأول من نوعه في السوق، قائلًا:

"يمكننا أن نقول بشكل مريح أننا نتوقع إطلاق أول منتج لريبل متداول في البورصة في العالم خلال الشهرين المقبلين." Advertisements

علاوة على ذلك، أخبر رشوان وسائل الإعلام أن الشركة قد حصلت أيضًا على موافقة "سيكس" لإطلاق أربعة منتجات إضافية متداولة في البورصة قائمة على عملات بديلة أخرى - وهي بيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC)، وستيلر (XLM) وإيوس (EOS). وفي نوفمبر من العام الماضي، أدرجت سيكس أيضًا ما كان يُقال إنه أول منتح متداول في العالم يتتبع مؤشرًا لعدة أصول مشفرة، استنادًا إلى بيتكوين (BTC) وريبل وإيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش ولايتكوين.

وفي بداية شهر مارس، أطلقت الشركة أيضًا منتج إيثريوم متداول في البورصة وفي فبراير قامت بإدراج منتج متداول يتتبع بيتكوين.

وحسبما أشار كوينتيليغراف في تحليل مخصص في ديسمبر، فإن هذه التطورات هي على ما يبدو جزء من اتجاه أوسع، والذي يرى أن الولايات المتحدة تتخلف في ما يتعلق بمنتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة، مقارنة بأوروبا.