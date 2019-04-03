عملاقة التكنولوجيا الغذائية "بوهلر" تكشف عن أدوات "جاهزة لبلوكتشين" لمكافحة السالمونيلا وإي كولاي

تام شمس - الأربعاء 3 أبريل 2019 05:59 مساءً -

طرحت شركة بوهلر السويسرية العملاقة في مجال تكنولوجيا الأغذية منتجين لسلامة الأغذية يمكن أن يدمجا بلوكتشين في منصة مايكروسوفت في حدث Hannover Messe الصناعي في ألمانيا يوم ١ أبريل. وقد أبلغت الشركة عن الخبر في بيان صحفي نُشر في نفس اليوم.

وما يسمى بالمنتجات "الجاهزة لبلوكتشين" التي تقدمها الشركة هي أداة تهدف إلى الحد من التلوث الميكروبي في البضائع الجافة، ويطلق عليها اسم لاتو Laatu، وتوبكس برو Tubex Pro، وهو نظام مقياس يعمل على تحسين وضبط التدفق المستمر لبيانات الإنتاج. ويرتبط كلا الحلين بخدمة إنترنت الأشياء بوهلر إنسايتس، المستضافة على المنصة السحابية "مايكروسوفت أزور".

وتدعي الشركة أن لاتو قادر على تدمير أكثر من ٩٩,٩٩٩ في المئة من السالمونيلا مع الحفاظ على القيمة الغذائية الجيدة للأغذية عن طريق تعريض الأطعمة الجافة للإلكترونات منخفضة الطاقة. كما ورد أن النظام فعال في مكافحة الإي كولاي، والجراثيم وأن التعرض يستمر فقط لمدة بضع ملي ثوانٍ. وحسبما يشير البيان الصحفي فإنه "مع وجود رابط محتمل إلى بلوكتشين، فإن [لاتو] قادرًا على توفير مسار مراجعة دقيق وآمن لمنتجي الأغذية وجميع اللاعبين في سلسلة التوريد."

ووفقًا للبيان، يقوم توبكس برو بتحسين خوارزمية القياس والبيانات الخاصة بها إلى منصة بوهلر إنسايتس في الوقت الفعلي. وفقًا للشركة، يمكن ربط البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة كلا النظامين بسلسلة بلوكتشين لتوفير مسار تدقيق شفاف وآمن لكل المشاركين في سلسلة التوريد.

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وقد أشار نيكولاس مينيسيس، مدير مشروع لاتو في بوهلر، أن البيانات المخزنة على بلوكتشين لن تسمح فقط بالتحقق من أن الطعام قد تم تطهيره داخل نظام الشركة ولكت أيضًا أنه:

"باستخدام بلوكتشين، يمكنك معرفة إذا ما كانت مكونات الغذاء قد تمت معالجتها بشكل صحيح في ثوانٍ وليس أيام - وبدرجة عالية من اليقين. ومن ثم يمكنك التحرك بسرعة. ويساعد ذلك في تقليل عدد الأشخاص الذين يتعرضون لطعام غير آمن وأيضًا في تقليل هدر الطعام حيث يمكن تتبع الدُفعة المحددة."

تأسست مجموعة بوهلر في عام ١٨٦٠ وهي شركة متعددة الجنسيات تعمل في ١٤٠ دولة. وقد حققت الشركة عائدات سنوية بلغت حوالي ٣,٣ مليارات فرنك سويسري (٣,٣ مليارات دولار) في عام ٢٠١٨.

وفي البيان الصحفي لهذا الأسبوع، تدعي الشركة أن أجهزتها تعالج حاليًا ٧٠ في المئة من الشوكولاتة في العالم، و٦٥ في المئة من منتجات الحبوب في العالم و٣٠ في المئة من الأرز والبقول على المستوى العالمي.