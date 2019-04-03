محلل يكشف لـ CNBC عن توجه سعر البيتكوين وأهم الأحداث الإيجابية في السوق

وسط تحرك ثيران العملة الرقمية بقوتها الكاملة من جديد وتوقعات الأسعار التي أخذت في الظهور مرة أخرى يحافظ متداول العملات الرقمية الشهير براين كيلي على تفاؤله بتماسك بيتكوين الذي إستمر حتى أثناء تراجع السوق في حين أن بيتكوين تعود مع إرتفاع بنسبة مئوية مكونة من رقمين خلال اليوم.

استغل كيلي منصبه وأخبر قناة CNBC أن المستوي السعري الذي يتراوح بين 6،000 إلى 6،500 دولار .. هو المقاومة الجديدة لبيتكوين وهذا هو بالضبط السعر الذي تتجه إليه بيتكوين:

” ربما يكون الهدف المعقول هو ما يقرب من 6،000 دولار لهذه الخطوة . “

إستناداً إلى المعطيات الحالية يمكن أن يرتفع سعر البيتكوين إلى مستوى يتراوح بين 6،500 دولار و 6،800 دولار قبل أن يكون هناك أي إشارة إلى أن السعر مبالغ فيه خلال الدورة الحالية حيث يعتقد كيلي بأن السوق قد حقق الوصول إلى القاع بناءً على الأنماط التاريخية.

كما يشير إلى حدوث تحول في معنويات السوق ، ويشمل ذلك إنخراط المؤسسات في الإستثمار في العملات الرقمية إلى جانب الإشارات الفنية و التحليلات التي تقوم بها شركته BKCM .

من المهم أن نلاحظ أن الكثير من المكاسب التي تحققت في سعر البيتكوين يبدو أنها مدعومة بالإشارات الفنية على المدى القصير و الطويل.

وعلى الرغم من وجود شائعات بإحتمال موافقة المنظمين الأمريكيين على إثنين من صناديق بيتكوين ETF خلال الأسابيع المقبلة ، إلا أن كيلي ليس مستعداً للمراهنة على ذلك.

حيث أنه لا يتوقع أن تخرج البيتكوين ETF إلى النور “حتى عام 2020” . وبرر ذلك ، مشيراً إلى أن المنظمين لا يشعرون بالرضا تجاه فكرة المنتج حتى الآن وعلى الرغم من ذلك فقد أوضح كيلي أن هذا الأمر لن يدع المستثمرين بذلك يفسدون الحفل.

” لا أعتقد أنك في حاجة إليها. لقد بدأت ترى قَدراً لا بأس به من الإهتمام المؤسسي بهذا الأمر. وأعني بالمؤسسات حتى الأفراد أصحاب الثروات الكبيرة ومكاتب العائلة التي أظهرت الإهتمام الجاد بالعملة الرقمية… هناك الكثير من الأمور التي تجري تحت السطح ويمكن أن يكون لذلك نفس التأثير الذي تحدثه البيتكوين ETF “. Advertisements

توم لي مؤسس FUNDSTRAT ينوه إلى تحوّل مهم في تحليل سعر BTC

كما قدّم توماس لي “Thomas Lee” المؤسس المشارك لـ Fundstrat تحليله الخاص. حتى بعد التخلي عن توقعات أسعار البيتكوين في شتاء العملات الرقمية ، لم يستطع السيد لي تجاهل العلامات الصعودية ، والتي أهمها تداول بيتكوين BTC فوق متوسط التحرك moving average الذي كانت تحته لمدة 200 يوم. وتحدث عن ذلك قائلاً:

” إنه بالتأكيد تطور إيجابي بالنسبة لبيتكوين حيث يتمركز الآن أعلى المتوسط المتحرك moving average, لـ 200 يوم” ، مضيفاً أن الكثيرين يعتبرون ذلك علامةً على أن بيتكوين تسير في الإتجاه الإيجابي “.

يذكر السيد لي متابعيه بهذه اللعبة القديمة والفعالة في نفس الوقت – وهي أن سعر البيتكوين يتأثر أكثر خلال عشرة أيام مميزة من التداول عن عام بأكمله وأنه بدون تلك الأيام العشرة المميزة يتخلى سعر البيتكوين فعلياً عن ربع قيمته وهذا ما حصل خلال فترة الست سنوات الماضية .

يميل سعر البيتكوين إلى تحقيق معظم تحركاته السنوية خلال حفنة من أيام التداول الساخنة . | المصدر : توم لي / مؤسس شركة Fundstrat

وفي الوقت الحالي يحوم سعر البيتكوين أعلى مستوى 4،800 دولار مما يمثل زيادة بأكثر من 15٪ خلال اليوم في حين تحافظ بيتكوين على حجم التداول القوي عند ما يقرب من 19.2 مليار دولار.

ما رأيك في ما يتداوله أشهر محللي العملات الرقمية من توقعات حول هذه النقلة المفاجئة والتحول المثير الأخير في سعر بيتكوين .. هل تتفق مع النظرة الصعودية التي يشير إليها براين كيلي ؟ يسعدنا الإستماع لآرائك من خلال الكتابة في قسم بالأسفل.