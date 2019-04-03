تقرير جديد صادم حول حقيقة أحجام التداول في عالم الكريبتو

هناك همسات خفيفة بأن السوق بدأ يتعافى. حيث يتم استرداد مستوى الأسعار ببطء وفي تقرير منشور مؤخرًا، وجد موقع الإحصاء حول الكريبتو “CryptoCompare” أن أحجام تداول العملات الرقمية المشفرة قد زادت بنسبة 20٪ بين يناير وفبراير.

على الرغم من أن أحجام التداول بين أزواج العملة المشفرة إلى العملة المشفرة لم تتغير بشكل كبير، إلا أن الصفقات في الكريبتو من عملة رقمية إلى عملة نقدية أخرى قد ارتفعت إلى 157 مليار دولار في فبراير، مرتفعة بـ 131 مليار دولار عن الشهر السابق. تعد أحجام التداول المرتفعة في كثير من الأحيان علامة على وجود سوق صحي أكثر، مما يثير الآمال في سوق صاعدة جديدة.

ولكن يمكن أن يكون هناك المزيد لذلك. في حين أن بعض اللاعبين الكبار حققوا زيادات متواضعة في الحجم – حيث ارتفعت أحجام منصة بينانس بنحو 1.4 مليار دولار – فإن معظم هذه المكاسب المرتفعة جاءت من منصات أصغر وأقل شهرة.

كان المساهم الأكبر هي منصة IDAX – لا يجب الخلط بينه وبين IDEX – وهي منصة ادعت أن الحكومة المنغولية تدعمها. نما حجم التداول الشهري من 6.3 مليار دولار في يناير إلى 10 مليار دولار في فبراير: بزيادة 58٪ في شهر واحد. شهدت ايضًا “ZBG” زيادة بنسبة 40 ٪ في الحجم خلال نفس الفترة.

قد تكون هذه علامة على عودة المستثمرين إلى الأسواق. كان “ماتي جرينسبان” كبير محللي السوق في eToro، يقول ذلك خلال الأسبوعين الماضيين. في رسالته الإخبارية اليومية، “جادل “جرينسبان” قائلاً: “إن سوق الكريبتو حاليًا في خضم ذروة العملات البديلة … وفقدان العملات السيئة و انهيار مشاريع (العروض الأولية للعملات) ICOs وانخفاض قيمتها مقارنة بعام 2017 لأن المستثمرين تخلّوا عنها مقابل عملات رقمية ذات إمكانات أكبر.”

لكن يعتقد البعض أن هذه مجرد حالة أخرى لطرق التلاعب في منصات التداول، حيث تقوم منصات تداول العملات الرقمية بإنشاء حسابات متعددة وتستخدم خوارزميات التداول للشراء والبيع ضد عملائها.

وجد تحليل جديد صادر عن Bitwise ، وهو صندوق لإدارة الأصول الرقمية، أن 95 ٪ من أحجام التداول في منصات التداول “مشبوهة أو وهمية”. في حين أن النشاط في منصتي (Coinbase و Kraken) يظهر أنماطًا متسقة وأقرب للواقع.

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كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، فإن كلا من منصتي IDAX و ZBG يبرزان في هذا التقرير.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يشتبه في أن منصات التداول تقوم بتزوير أرقامهم. في تقرير صادر من “Blockchain Transparency Institute” والذي نُشر في ديسمبر، استطاع الباحثون باستخدام منهجية مماثلة لـ(Bitwise) أن 4٪ فقط من حجم تداول منصة IDAX تبدو حقيقية. والباقي، كما اقترح معهد شفافية البلوكشين (BTI) جاء من قبل المنصة نفسها.

حجم التداول المزيف لا يساعد سوق العملات المشفرة. إنه يضخم الأسعار ويمكن أن يؤدي إلى تضليل المستثمرين بشأن معنويات السوق. عندما بدا أن السوق قد ارتفع بما يزيد عن 10 مليارات دولار في منتصف شهر فبراير، كان هناك من فسروه على أنه بداية “ربيع التشفير”. لكن الأسعار انخفضت بعد بضعة أيام، مع وجود علامات كثيرة على عملية التلاعب في السوق.

تؤكد عمليات التلاعب في الأسواق أيضًا على بعض التحيزات في الوسائط السائدة حول الكريبتو. عندما أصدرت منصة “Bitwise” تقريرها، قفزت صحيفة “وول ستريت جورنال” التي قدمت ادعاءات مبالغ فيها حول الكريبتو في الماضي، إلى فكرة أن الصناعة قائمة على التلاعب.

ولكن في نهاية اليوم، فإن المستثمرين الذين يحاولون اتخاذ قرارات باستخدام هذه البيانات هم الذين يخسرون بالفعل. قد يكون التلاعب في أحجام التداول هو العصا الجديدة التي يجب من خلالها التغلب على الكريبتو، ولكن كما هو الحال دائمًا، فإن الأطراف البريئة هي التي تصبح الضحية الرئيسية.