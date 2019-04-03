براين كيلي يقول إن الهدف التالي لبيتكوين هو ٦٠٠٠ دولار، مع تشكيل أسواق العملات المشفرة لقاع

تام شمس - الأربعاء 3 أبريل 2019 03:52 صباحاً -

صرّح بريان كيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BKCM LLC لاستثمارات العملات الرقمية، بأن هدف بيتكوين (BTC) التالي سيكون ٦٠٠٠ دولار، وفق ما أفادته سي إن بي سي يوم ٢ أبريل.

وخلال مقابلة مع برنامج "فيوتشرز ناو" على قناة سي إن بي سي، ذكر كيلي أن "الهدف المعقول [لبيتكوين] يقترب على الأرجح من ٦٠٠٠ دولار لهذه الخطوة". ويأتي بيان كيلي في أعقاب ليلة من اندفاع الأسعار عندما ارتفعت العملة الرائدة أكثر من ١٥ في المئة وكسر حاجز سعر ٥٠٠٠ دولار لأول مرة منذ نوفمبر الماضي. وقد اقترح كيلي أن سوق العملات المشفرة في طريقه لإيجاد القاع:

"تشير جميع الدلائل لدينا - سواء كانت أساسيات أو تقنيات أو تحليلات كمية - إلى أننا ربما بدأنا على الأقل في عملية الوصول إلى القاع. [...] والمثير للاهتمام في هذه الخطوة هو أنها تحدث مع تحسين الأساسيات وتحسين الشعور المؤسسي."

ويفترض كيلي كذلك أن المستثمرين المؤسسيين هم أحد المحركات الرئيسية لارتفاع أسعار العملات المشفرة، قائلًا:

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"حتى الأفراد أصحاب الثروات الكبيرة، والمكاتب العائلية، بدأوا يهتمون بجدية. كما أن هناك بعض شركات الوساطة الرئيسية التي تعمل على طرح بعض حلول الوصاية. لذا، هناك محاولات جارية تحت السطح".

ووفقًا لقناة سي إن بي سي، ورد أن ارتفاع الأسعار تبع عملية شراء بقيمة ٢٠٠٠٠ بيتكوين عبر عدة بورصات، أو ٠,١١ بالمئة من إجمالي عرض بيتكوين البالغ ١٧٦٢٠٥٢٥ بيتكوين في وقت كتابة المقالة.

وفي فبراير، قال كيلي في مقابلة مع كوينتيليغراف أن بيتكوين كانت أقل من قيمتها بنسبة ٥٠ في المئة في ذلك الوقت. لكن كيلي أضاف أنه لن يفاجأ إذا انخفضت بيتكوين إلى ١٥٠٠ دولار لفترة قصيرة.

وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول بيتكوين بحوالي ٤٩٤٠ دولارًا، بعد أن كسب أكثر من ١٨ بالمئة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا لكوين ماركت كاب.