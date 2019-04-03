بورصة العملات المشفرة "بيبوكس" تُطلق حاضنة لمشروعات بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 3 أبريل 2019 12:55 صباحاً - تُطلق بورصة العملات المشفرة الرائدة "بيبوكس" حاضنة لمشاريع بلوكتشين تسمى بيبوكس أوربيت، وفقًا لإعلان نُشر يوم ٣٠ مارس.

حيث كشفت شركة بيبوكس التي تتخذ من إستونيا مقرًا لها، وهي تاسع أكبر بورصة عملاقة من حيث حجم التداول المعدل، أنها تقوم بتطبيق بيبوكس أوربيت، وهي حاضنة لمشروعات بلوكتشين.

ولا يحدد الإعلان التاريخ المحدد لإطلاق المشروع بل يذكر فقط أنه "يهدف إلى توفير أفضل بيئة متنامية لمشاريع بلوكتشين ذات الإمكانات العالية المحتملة ومساعدتها في البناء الإيكولوجي والتنمية طويلة الأجل".

في أغسطس ٢٠١٨، وسعت بورصة العملات الرائدة "باينانس" خدماتها من خلال إطلاق برنامج حاضنة يطلق عليه باينانس لابز. وتسعى المبادرة إلى مساعدة مشاريع المراحل المبكرة لبلوكتشين ومشاريع الأصول الرقمية ورواد الأعمال من خلال الاستثمارات المباشرة والمساعدة الفنية.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت باينانس لابز الدفعة الأولى من مشاريع بلوكتشين من برنامج الحاضنة. وبعد جولة تجريبية مع أكثر من ٥٠٠ من المتقدمين، اختارت باينانس لابز ثمانية مشاريع فقط، حصل كل منها على ٥٠٠٠٠٠ دولار في شكل تمويل أولي مع منح الموارد والموجهين الضروريين.