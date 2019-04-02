بورصة العملات المشفرة الهندية "كوين دلتا" تغلق خدماتها، مشيرةً إلى الظروف التنظيمية السلبية

تام شمس - الثلاثاء 2 أبريل 2019 11:59 مساءً -

أنهت بورصة العملات المشفرة الهندية "كوين دلتا" خدماتها في ظل مناخ التشغيل غير المرحّب بشركات العملات المشفرة في البلاد. وقد تم الإعلان عن التطوير في منشور رسمي بتاريخ ٣٠ مارس.

بعد ثمانية عشر شهرًا من إطلاقها لأول مرة، أخبرت كوين دلتا المستخدمين أن القيود الشديدة على الخدمات المصرفية للشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة في الهند قد تسببت في ارتفاع تكاليف التشغيل، وبالتالي ليس من المجدي اقتصاديًا مواصلة العمليات. ويذكر المنشور:

"لقد كان من الصعب علينا حقًا تشغيل بورصة كوين دلتا خلال الأشهر الستة الماضية. وقد جعلتنا القيود المفروضة على الحسابات المصرفية من قبل بنك الاحتياطي الهندي غير قادرين على تقديم خدمات إيداع وسحب سلسة. لم يحدث أي تقدم كبير في قضية المحكمة العليا مما يجعل من الصعب التنبؤ بموعد رؤيتنا لأي لوائح تنظيمية". Advertisements

وفي إعلانها، ذكرت كوين دلتا أنه قد تم تعليق جميع أسواق تداول العملات المشفرة على منصاتها في الساعة ٢:٠٠ ظهرًا (المنطقة الزمنية غير معروفة) في ٣٠ مارس.

وبحسب ما ورد تم إلغاء أي طلبات معلقة في ذلك الوقت، مع إعادة أموال المستخدمين إلى محافظهم. كما قالت البورصة إنها ستواصل تقديم خدمات المحفظة حتى ٢٩ أبريل ٢٠١٩، وبعد ذلك تطالب المستخدمين بطلب عمليات السحب عبر صفحة الدعم أو البريد الإلكتروني.

وتقوم كوين دلتا بفرض رسوم ثابتة على جميع عمليات السحب، كما هو موضح في البيان. وقد قام العديد من المستخدمين بالرد على كوين دلتا على تويتر، قائلين إن الرسوم مرتفعة بشكل مفرط وتجعل سحب كميات صغيرة من ودائع العملات المشفرة أمرًا غير ممكن.

وفي محاولة لتهدئة غضب المجتمع وتنشيط الأعمال من خلال جذب العملاء السابقين لنظيرتها المغلقة الآن، أفادت بورصة العملات المشفرة الهندية "وزيركس" في ٣٠ مارس بأنها ستقوم بتعويض المستخدمين عن رسوم سحب كوين دلتا التي دفعوها إذا اختاروا تحويل ودائعهم إلى منصتها.