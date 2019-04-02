منصة بينانس تكشف عن الاكتتاب الجديد (IEO) لشهر أبريل الحالي

أعلنت منصة “Binance LauchPad”, وهي منصة إطلاق الرموز الخاصة بـ منصة بينانس, عن إطلاق الإكتتاب الرابع (IEO) لهذا العام.

سيتم إطلاق رمز مشروع “Matic Network” المميز, وهي عبارة عن منصة للمعاملات الفورية، في 24 أبريل 2019 في الساعة 8:00 بالتوقيت العالمي المنسق.

“نحن متواضعون في ظل الدعم الغامر والاهتمام بمشاريع منصة الإطلاق الخاصة بنا … وأعتقد أن (Matic Network) ستلعب دوراً رئيسياً في هذا المستقبل”، طبقًا لكلام الرئيس التنفيذي لـ منصة بينانس ومؤسسها، تشانجبينج تشاو (Changpeng Zhao).

مشروع (Matic Network) عبارة عن منصة قائمة على البلوكشين والتي تهدف إلى توفير حلول قابلية للتوسعة ورسوم المعاملات للكتل العامة الحالية. بدءًا من الايثيريوم (ETH)، سينشر المشروع منصة لتشغيل التطبيقات اللامركزية (dApps).

نفذت الشبكة أيضًا إطار عمل لتكنولوجيا البلازما وخوارزميات (PoS) لتوفير أقصى درجات الأمان والكفاءة.

“يضمن النظام حيوية باستخدام بروتوكول (PoS) التي يتم دفعها إلى سلسلة المفاتيح الخاصة بالإيثيريوم. يمكّن هذا جانبًا واحدًا من (Matic Network) من تحقيق نظريًا 16 معاملة لكل كتلة، وربما ملايين المعاملات على سلاسل متعددة في المستقبل.”

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بدأت منصة بينانس (Binance) في خدمة مشاريع البلوكشين والعملات الرقمية عبر إطلاق عمليات البيع الجماعي عبر منصات التداول (IEO) ولكن واجهت المنصة عدد من الانتقادات لصعوبة وصول المستخدمين إلى المنصة والقدرة على شراء العملات الرقمية.

ولكن لمعالجة مشكلة سوء الإدارة في وقت الاكتتاب (IEO). وفقًا للنظام الجديد، سيتم منح حق شراء الرموز لحاملي عملة بينانس الرقمية [BNB] عبر توزيع عدد من التذاكر على طريقة الياناصيب. يعتمد عدد بطاقات اليانصيب المخصصة لكل مستخدم على رصيد عملة بينانس [BNB] الخاص به.

وطبقًا لحديث (تشاو) المدير التنفيذي ومؤسس المنصة: “إننا نتطور باستمرار ونتكيف مع اهتمامات مجتمعنا ومعايير منصة (Launchpad) الجديدة هي استجابة لتلبية الطلب المرتفع، وضمان تجربة أفضل للمستخدم، والإنصاف والشفافية”.

وتُعد منصة بينانس أكبر منصة في العالم للعملات المشفرة من حيث حجم المعاملات. تم الانتهاء من ثلاثة اكتتابات (IEOs) في وقت سابق على منصة إطلاق بينانس (LaunchPad) في أقل من ساعة لكل اكتتاب. وبالتالي، من المتوقع أيضًا أن يحظى مشروع (Matic Network) بإهتمام كبير.

وقال الرئيس التنفيذي لـ (Matic Network)، دينار أردني (جنتيبهاي كاناني): “تسمح منصة (Matic Network) التي تعتمد على المطورين والمجتمع لأي تطبيق موجود بتبني النظام البيئي اللامركزي والتفاعل معه من أجل قابلية التوسع الملموس وتجربة مستخدم أفضل”. وأضاف: “ستساعد منصة إطلاق بينانس (Binance Launchpad) على تحقيق هدفنا المتمثل في تمكين الشركات والمطورين من إنشاء تطبيقات في العالم الحقيقي وتطبيقات المستخدم النهائي على نطاق واسع.”