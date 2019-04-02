عاجل : بينانس تضيف أزواج عملات جديدة للتداول

أضافت منصّة بينانس أزواج عملات للتداول و أعلنت عن ذلك في بيان لها :

متابعي منصّة بينانس ،

سنفتح التداول لأزواج تداول NANO / USDT و OMG / USDT و OMG / BNB و ذلك يوم 2019/04/03 على الساعة 4:00 صباحا بالتوقيت العالمي.

تحذير من المخاطر: الإستثمار في العملات الرقميّة يخضع لمخاطر السوق العالية.

يرجى جعل الإستثمارات الخاصة بك بحذر ستبذل بينانس قصارى جهدها لإختيار عملات رقميّة عالية الجودة ، ولكنها لن تكون مسؤولة عن خسائرك الإستثمارية .

شكرا لدعمك!

فريق بينانس

Advertisements

2019/04/02

في الخليج 365 نتابع عن قريب كل جديد في منصّة بينانس.

تابعونا كي لا تفوّتوا الأخبار الهامّة.

بإمكانك القيام بوضع تعليقك حول الموضوع ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه ..

المصدر : support.binance.com

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .