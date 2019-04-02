منصة Coinbase تطلق خدمة التحويل الدولي بإستخدام عملة الريبل والدولار الرقمي

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كشفت منصة “Coinbase” عن خدمة جديدة عبر منصتها تهتم في نظام المدفوعات السريعة والمجانية لمستخدميها، وفقًا لموقع Coinbase الإلكتروني.
“تم تصميم الخدمة كمنتج تعليمي للعملاء للتعرف على فوائد استخدام العملات المشفرة للمدفوعات الدولية.” .. طبقًا لكلام المتحدث بأسم المنصة.
تستخدم المنصة في هذه الخدمة الجديدة عملتين مشفرتين للخدمة، وهما عملة الريبل (XRP) و الدولار الرقمي (USDC)، تم إطلاق عملة الدولار الرقمي (USDC) في الخريف الماضي بواسطة CENTER التابعة لـ”Circle”.. كان الدولار الرقمي (USDC) أيضًا أول عملة مستقرة تدرجها منصة Coinbase. وتمت إضافة عملة الريبل XRP إلى المنصة ” في أواخر فبراير، وهي خطوة سعى إليها مجتمع الريبل.
يمكن لعملاء منصة “Coinbase” الوصول إلى الخدمة بدون رسوم عند إرسالها إلى مستخدمين آخرين. وإلا، فسوف تفرض المنصة رسومًا رمزية على الخدمة لإرسالها خارج منصة”Coinbase”.
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كما يوضح موقع الشركة:
“يمكنك الآن إرسال الأموال إلى أي مستخدم لديه حساب على منصة Coinbase في جميع أنحاء العالم باستخدام عملة XRP أو USDC. باستخدام العملات المشفرة التي تم تصميمها للحوالات الدولية، يمكنك إرسال واستلام الأموال على الفور تقريبًا عن طريق إرسال هذه العملات المشفرة وجعل المستلم يحولها إلى عملة محلية.”
في الصفحة، تشدد منصة Coinbase على أن ما يتم تقديمه “ليس تحويلات مالية؛ بدلاً من ذلك، هي عملية كريبتو تتضمن تحويل إلى عملة محلية بعد الاستلام.”
تلاحظ الشركة أيضًا أنه “في البلدان التي لا تدعم منصة Coinbase فيها العملة المحلية، يحتاج المستلمون إلى تحويل XRP / USDC إلى منصة أخرى تدعم كل من XRP / USDC إلى العملة المحلية.”
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.