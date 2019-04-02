حجم المعاملات اليومية لتيثر يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق

تام شمس - الثلاثاء 2 أبريل 2019 03:52 مساءً - حققت تيثر (USDT)، وهي أكثر العملات المستقرة المرتبطة بالعملة الورقية استخدامًا، أعلى مستوى من عدد المعاملات اليومية على الإطلاق، وفقًا لمزود بيانات بلوكتشين "كوين متركس".

ففي ٣١ مارس، بلغت قيمة معاملات تيثر مستوى مرتفعًا بلغ ٣٨١٥٠، وهو ما يمثل علامة فارقة جديدة في اعتماد العملة المستقرة الرئيسية التي تم إطلاقها في عام ٢٠١٥.

أعلى حجم على الإطلاق لمعاملات تيثر. المصدر: كوين متركس

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وفي وقت كتابة المقالة، تحتل تيثر المرتبة الثانية بين العملات من حيث حجم التداول اليومي عند ٩,٤ مليار دولار، في حين يبلغ حجم التداول اليومي لبيتكوين (BTC) ١٠,٢ مليار دولار، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.

وفي حين تم ربطها بالدولار الأمريكي على أساس ١:١، كان يُشتبه في أن تيثر كانت تدير احتياطيًا كسريًا بينما كانت تصدر توكنات أكثر مما تمتلك لدعمها وترسلها إلى بورصة العملات المشفرة بيتفينكس. وبعد استدعاء من المنظمين الأمريكيين إلى كل من بيتفينكس و تيثر، طلبت تيثر إجراء تدقيق غير رسمي، والذي وجد أن العملة المستقرة لديها المبلغ المناسب من الدولارات الداعمة.

وفي منتصف شهر مارس، لفتت تيثر الانتباه مرة أخرى بعد أن لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تحديثًا على موقع تيثر على الويب، يقول إن USDT غير مدعوم بالكامل بالدولار الأمريكي وقد يشمل أصولًا ومدينين آخرين من قروض مقدمة من تيثر إلى أطراف ثالثة.