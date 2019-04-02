سعر البيتكوين يصل إلى 4800 دولار تعرف على السبب !

في خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية سجل سعر البيتكوين زيادة هائلة ليرتفع من 4200 دولار إلى ما يقرب من 4800 دولار في غضون دقائق مما يعني زيادة بنسبة 20 في المئة في إطار زمني قصير ليطرح السؤال الأهم مجددا.

هل تكون هذه علامة على نهاية السوق الهابط للبيتكوين ؟!

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

“تفاصيل التقرير”

تم كسر مستوى المقاومة للبيتكوين عند سعر 4200 دولار والذي كانت العملة تكافح من أجل الخروج منه لأكثر من أربعة أشهر ماضية ولكن اليوم تم كسر المقاومة و الإختراق بشكل جيد لأول مرة في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء مما أدى بمعظم المؤشرات الفنية إلى الانعكاس والسماح للعملة الرقمية المهيمنة على السوق بالإرتفاع بشكل كبير. المخطط البياني لحركة سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي يوضح إرتفاع البيتكوين بنسبة 20 في المائة في غضون دقائق و بضغط كبير – المصدر : coinmarketcap.com في وقت سابق من هذا الأسبوع قال السيد أليكس كروجر المحلل الإقتصادي للأسواق العالمية إن حركة سعر البيتكوين فوق مستوى 4200 دولار سوف تشكل نهاية الإتجاه الهابط للسوق والذي كان قد بدأ في شهر يناير من عام 2018 واستمر لمدة 16 شهرًا.

وقال أليكس كروجر موضحا:

“هذه ليست توصية وليست علامة واضحة تعني نعم أو لا و لكن إختراق سعر البيتكوين فوق مستوى 4200 دولار من الناحية الفنية ينهي الإتجاه الهابط الذي بدأ في شهر يناير 2018. ولكن الحقائق لا تهتم بالآراء .. فإذا استأنفت عمليات البيع القوي في وقت لاحق فإن ذلك سيمثل اتجاها مختلفا للبيتكوين “.

ودفع زخم عملة البيتكوين من بداية كسر مستوى المقاومة البالغ 4200 دولار على الفور إلى دفع العملة نحو الإختراق للأعلى من سعر 4300 دولار و 4،400 دولار ثم 4500 دولار إلى منطقة 4800 دولار والتي يتوقع العديد من المحللين أن تصل إلى سعر 5500 دولار في الأيام المقبلة.

وعبر المحلل أليكس كروجر عن شعوره تجاه هذه الحركة الصعودية في تغريدة على حسابه في موقع تويتر قائلا : Advertisements “هذا ما لا يبدو وكأن هناك مقاومة ويبدو أنه لا يوجد شيء سوى الهواء الساخن فوق مستوى 4200، حسنا كلما طالت فترة الانتظار كلما كان الإختراق أقوى و هذا هو ما يقوله التحليل الفني للبيتكوين .

لقد صعدت العملة بزيادة قدرها 20 في المائة في غضون 45 دقيقة.

في يوم الإثنين ، قال محلل فني في سوق العملة المشفرة إن هناك جدار بيع بقيمة 80 مليون دولار ينتظر فوق 4200 دولار على البيتكوين ، ولذلك يتعين على المشترين احتواء شراء بمبلغ 80 مليون دولار لدفع سعر البيتكوين فوق مستوى المقاومة المتوقعة للغاية.

وبمجرد كسر هذا المستوى أدى ذلك إلى ضغط قصير على منصات تداول العملات الرقمية الرئيسية مما زاد من حدة الحركة الصعودية لعملة البيتكوين.

هل يمكن أن يصعد سعر البيتكوين إلى أكثر من ذلك ؟

قال العديد من المتداولين في السوق أنه في حين أن سعر عملة البيتكوين قد يتراجع قليلاً إلى نطاق يتراوح بين مستوى 4200 دولار و 4300 دولار على المدى القريب إلا أن الهدف المعقول للبيتكوين هو التحرك في نطاق يتراوح بين مستوى 5000 دولار إلى 5500 دولار .

وكتب أحد المحللين الفنيين أنه طالما بقيت عملة البيتكوين فوق مستوى 4000 دولار على المدى القصير لفترة من الوقت فستكون العملة في طريقها إلى التعافي إلى المستويات السعرية السابقة.

و قال المحلل المالي شارحا الوضع :

“هذا هو السبب في أننا كنا منذ فترة طويلة نعتقد في شراء البيتكوين خلال الأشهر القليلة الماضية و رؤيتنا قوية في الإتجاه الصعودي للبيتكوين بغض النظر عن حركة السعر.

وجدت العملة منطقة الدعم بالقرب من مستوى سعر 3300 دولار وإستمرت في الاتجاه الصعودي من حينها ، ولكن إذا تم كسر هذا الإتجاه فسوف نغير موقفنا”

هذا وللحصول على مخطط بياني لحركة سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الفعلي أنقر على الرابط التالي

و الآن عزيزي القاري ، ما رأيك في تفسير هذه الحركة الصعودية للبيتكوين و إلى أي مدى تأثرت بشائعات الموافقة على تداول صناديق البيتكوين ETF من قبل هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية SEC ” و التي سميت بـ كذبة إبريل ” ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ