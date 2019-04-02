مع استمرار الاهتمام بالبلوكشين، و مشاريع البلوكشين و العملات المشفرة صار تعليم المستثمرين ضرورة لا يمكن تجاوزها. ومع ظهور مئات المشاريع الجديدة كل أسبوع، قد يكون من الصعب التمييز بين الجيد والسيئ منها. ليس كل مشروع يمكن أن يكون أو سيكون ناجحًا.

إذن، كيف تحمي نفسك قبل الاستثمار في مشاريع البلوكشين ؟ حسنا، هذا يقتضي البحث جيدا قبل اتخاذ أي قرار استثماري. يجب البحث دائمًا عن فريق المشروع، عن الصناعة التي يتدخل فيها، وقراءة الورقة البيضاء بعناية. ولكن لمجرد أن شيئًا ما يبدو جيدًا على الورق، فهذا لا يعني أنه سيرقى إلى المستوى المنشود.

خمسة أسئلة يجب طرحها قبل الاستثمار في مشاريع البلوكشين و العملات المشفرة

تذكر أنه في أي وقت يقوم شخص ما بكسب المال من إحدى الصفقات، سيخسره شخص آخر. في نهاية المطاف، لا يستطيع أحد التنبؤ بالمشاريع الناجحة. لكن هناك بعض الأسئلة الأساسية التي تحتاج إلى طرحها (والإجابة عنها) قبل استثمار أموالك التي حصلت عليها بشق الأنفس. لنلق نظرة على أهم الأشياء التي يجب معرفتها قبل الاستثمار في مشاريع البلوكشين.



هل تشمل البلوكشين رمزا مميزا قابلا للكسب ؟

يعتبر المعدنون أساس كل بلوكشين تقريبا. إنهم المسؤولون عن إدراج المعاملات وبالتالي التحكم في العُقد. في مقابل هذا العمل، يجب تحفيزهم ومكافأتهم. اعتبر المعدنين كمحاسبين، والمحاسب لا يعمل مجانًا.

إذا لم يكن للمشروع الذي تبحث عنه رمز مميز، اسأل نفسك عما سيدفع المعدنين لاستثمار الوقت وقوة الحوسبة من أجل الحفاظ على عمل عقد البلوكشين بسلاسة. إذا كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن لشخص ما أن يمتلك من خلالها الرموز هي البورصة أو الإنزال (Airdrop)، تساءل، من يقوم بالعمل ؟ بدون معدنين، من المرجح أن يفشل اعتماد مشروع البلوكشين واستخدامه على نطاق واسع، وهنا تكمن القيمة الحقيقية.

كيف ستدخل البيانات في البلوكشين ؟

إذا كان المشروع متعلقا بصناعة ذات أنظمة قديمة مثبتة، فكيف ستقوم الشركات بترحيل بياناتها إلى البلوكشين ؟ سيكون لدى سلاسل البلوكشين المختلفة أحجام كتل مختلفة، لذا يجب التفكير في مقدار البيانات التي ستناسب كل كتلة، ما هي البيانات ستكون مناسبة للتخزين على البلوكشين، وكيف ستنقل الشركات البيانات إلى البلوكشين ؟

هل يتطلب المشروع تحالفا للموافقة على استخدامه ؟

هذا أمر لا مفر منه، لكنه شيء يجب دائمًا التفكير فيه قبل الاستثمار. إذا كان المشروع يهدف إلى تغيير صناعة ما، عليك التفكير في جميع الشركات المتعلقة بذات الصناعة والتي تحتاج أيضًا إلى اعتماد المشروع ومعاييره.

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إن تغيير الصناعات الراسخة يستغرق وقتًا. إنها مجرد مسألة كم من الوقت والدعم يحتاجهما مشروع البلوكشين قبل أن تصبح رؤيته مثمرة.

كيف سيتم تحليل البيانات واستخدامها ؟

بعد تجميع ما سبق بخصوص مشروع البلوكشين، تقتضي الخطوة التالية التفكير في كيفية استخدام البيانات وفي الفوائد التي ستوفرها للأنشطة التجارية. ببساطة، تخزين البيانات على البلوكشين والعودة إليها بعد حين لن يمنح قيمة للأعمال. لذا، ضع في اعتبارك الفوائد المحددة التي ستجنيها شركة أو صناعة من خلال تخزين بياناتها على مشروع البلوكشين.

هل تشتغل البلوكشين بسرعة الأعمال ؟

البلوكشين، في جوهرها، هي “انترنت المعاملات”. المعاملات في الثانية، أو TPS، أمر بالغ الأهمية لاستخدام تكنولوجيا البلوكشين واعتمادها على المدى الطويل، سواء من طرف الشركات أو المستهلكين.

إذا قامت شبكة بالتحقق من البيانات ببطء شديد، فلن تقوم الشركات باستخدامها، بغض النظر عن المزايا الأخرى التي تقدمها.

حسنا، فكر في الشركات الدولية الكبرى وعدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى استخدام البلوكشين في وقت واحد. إذا لم تكن الشبكة قادرة على التعامل مع عدد الزيارات وحجم الاستخدام المرتفع، فلن يتم اعتمادها من قبل الشركات الكبرى التي تحتاج إلى الوصول الفوري إلى بياناتها.

بعد أن تتمكن من فهم الأسئلة السالفة الذكر والرد عليها بثقة قبل الاستثمار، لن تكون قادرًا فقط على تحديد المشروعات عالية القيمة، بل ستفهم أيضًا النظام الشامل بشكل أفضل. لن تأتي القيمة الحقيقية للبلوكشين من المتحدثين، أو خطة تطوير مدروسة بشكل جيد، أو حتى من عدد لا يحصى من الإعلانات. بل ستأتي قيمتها ككل من التنفيذ والتبني.