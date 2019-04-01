ما هي أسباب نجاح عروض البيع الجماعي عبر منصات التداول (IEO) في الآونة الأخيرة؟

لم يتم خلق أي من الاختراعات الأكثر أهمية في عالمنا الآن خلال لحظة واحدة – لقد تطلب الأمر شبكة من المهنيين المتفانين وآلاف الساعات من البحث والتطوير.

هل فكرت يوما كيف تم إنشاء أول طائرة؟ هل توصل “الأخوان رايت” إلى القياسات المثالية لوحدهم ومن المرة الاولى؟ بالطبع لا! كان ينبغي عليهم إجراء عشرات إن لم يكن مئات التجارب قبل اختيار الأحجام الأكثر ملائمة لكل من الأجنحة والمروحة.

الأخطاء هي جزء لا يتجزأ من التعلم. حدث الشيء نفسه مع عمليات البيع الجماعي في صناعة الكريبتو – أولاً، كان هناك عجلة في شكل عروض العملة الأولية (ICO)، ثم تم اختراع السيارة في شكل عروض السيكيوريتي توكن (STO) والآن حان الوقت للطائرات في شكل عروض البيع الجماعي عبر المنصات (IEO).. يشرح الخبراء الفرق بينهم ولماذا تعد عروض البيع الجماعي عبر المنصات (IEO) الطريقة الأكثر فعالية لجمع الأموال.

أصبح عام 2018 عاملاً حاسماً لكلا من جوانب المشاريع والعملات المشفرة في صناعة البلوكشين. من ناحية، أثبتت أن تقنية البلوكشين موجودة لتبقى وسيتم تنفيذها عالميا تقريبًا.

إنه بيان قوي للغاية يجب أن يتماشى مع الأفعال، ولهذا السبب نود أن ننوه إلى أنه تم نشر أكثر من 1000 براءة اختراع داخل الولايات المتحدة تتعلق بمعايير العملات الرقمية، ومنصات تداول العملات الرقمية، وخوارزميات البلوكشين والبنية التحتية، إلخ.

في الصورة التالية، يمكنك رؤية أفضل الشركات التي تهدف إلى استخدام تقنية البلوكشين قريبًا.

من ناحية أخرى، بدأت الشركات الناشئة في مجال الكريبتو العمل على تطوير المنتجات المبدئية (MVPs) أو حتى على استخدام التكنولوجيا الخاصة بهم في الحياة اليومية أو على الأقل في حالات الاستخدام الفعلي مثل التمويل التجاري وسلسلة التوريد وغيرها الكثير.

ومع ذلك، كان التغيير الأكثر أهمية هو الانخفاض الكبير في حجم الاستثمارات في مشاريع العروض الأولية للعملات (ICO). أحد الأسباب التي يمكن أن تسهم في زيادة التركيز على الفرص القانونية لجمع التبرعات المشفرة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

ونتيجة لذلك، بدأ الناس يتحدثون عن الموت الوشيك لسوق مشاريع الـ(ICO). حسنًا، لا يجب أن تصدق كل الثرثرة والشائعات. في الواقع، تحولت مشاريع الـ(ICO) وهي العروض الأولية للعملات إلى (STO) وهي عروض السيكيوريتي توكن ثم إلى عمليات البيع الجماعي عبر منصات التداول (IEO) في عملية تطورية طبيعية.

ببساطة، فإن الـ(IEO) هو شكل من أشكال ICO مع عدد من التعديلات البسيطة. يعتمد ذلك على الـ(ICO) ولكنه يحتوي على بعض الميزات الإضافية، مثل أن هذه الطريقة أكثر أمانًا حيث أن عرض البيع يتم في منصات تداول العملات الرقمية، والذي يكمن في مصلحتها التخلص من أي خطر محتمل للاحتيال.

لكي نكون أكثر دقة، يعتمد عرض البيع الجماعي عبر منصات التداول (IEO) على منصة واحدة أو عدة منصات بمثابة الطرف الثالث. يبدأ ذلك بعد أن تنشئ المنصات قسم مخصص حيث يمكن للمشاريع بيع الرموز إلى المساهمين الفرديين مقابل العملات النقدية أو أي عملة رقمية أخرى.

وبالتالي، فإن اكتتاب (IEO) هو عبارة عن اتفاقية بين المشاريع ومنصات تداول العملات الرقمية، بشروط محددة مسبقًا، مثل الحد الأقصى والحد الأدنى للمساهمة لكل فرد وسعر ثابت لكل رمز مميز.

الفرق الرئيسي بين مشاريع الـ(ICO) و الـ(IEO) هو أنه في الحالة الأخيرة، لا يتعين على المستثمرين إرسال الايثيريوم إلى عقد ذكي. بدلاً من ذلك، يجب عليهم إنشاء حساب على المنصة حيث يتم إجراء اكتتاب IEO. والخطوة التالية هي إيداع المبالغ المالية أو العملات الرقمية الخاصة بهم لشراء العملة الرقمية لشركة جمع الاستثمارات.

تجعل آلية عروض البيع الجماعي عبر منصات التداول (IEO) أن العملات الرقمية قابلة للتداول على الفور، بينما كان يتعين على مستثمري مشاريع الـ(ICO) الانتظار شهورًا لبيع “ممتلكاتهم”. أيضًا، تهتم المنصة بتسويق الرموز بنشاط حيث تتلقى نسبة مئوية من الرموز المباعة خلال العرض.

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ليس هناك طريقة أفضل للتحقق مما إذا كان هناك شيء ما فعال أم لا من خلال النظر في مستوى اعتماده. على ما يبدو، بدأ عدد متزايد من منصات تداول العملات الرقمية الأخذ في الاعتبار هذه الطريقة لجمع الاستثمارات عبر اكتتاب (IEO) واهتمام مشاريع الكريبتو بها.

لقد كان رائدا بالفعل من قبل واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في السوق – بينانس Binance، والتي أطلقت منذ وقت ليس ببعيد منصة مخصصة للاكتتابات (IEO) والتي يطلق عليها Binance Launchpad. في بداية عام 2019، أجرى مشروع “BitTorrent” عملية بيع رمزية على منصة بينانس (Binance Launchpad) واستطاعت جمع 7.2 مليون دولار في 15 دقيقة فقط!

لقد تحسن مؤشر اكتتاب (IEO) الثاني على منصة بينانس (Binance Launchpad) أكثر: وباع مشروع “Fetch.AI” الرموز بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين دولار في أقل من 25 ثانية. هذا النجاح لا يمكن إلا أن يثير اهتمام وانتباه بقية منصات تداول العملات الرقمية للقيام بنفس الشيء في أسرع وقت ممكن. نتيجةً لذلك، ظهرت منصات IEO التالية: Bitmax Launchpad و Bittrex IEO و Kucoin Spotlight و OK Jumpsta من منصة OKEx و Huobi Prime.

شيء واحد مؤكد هو أن اكتتابات عروض البيع الجماعي عبر المنصات (IEO) تكتسب زخماً سريعًا بين المنصات والمستثمرين. إلى جانب بعض الأسباب الواضحة مثل مستويات السيولة والأمان المرتفعة، فإن لدى (IEO) ميزة أخرى وهي أن أي شخص يمكن أن يصبح مشاركًا. بينما في حالة عروض السيكيوريتي توكن (STO)، يمكن للمستثمرين المعتمدين من المؤسسات فقط شراء الرموز.

الفرق الرئيسي بين هذين المفهومين هو أن منصات تداول العملات الرقمية حددت مشاريع لـ(IEO).. وبالتالي، من مصلحتهم اختيار أكثر الشركات الواعدة والموثوقة. ومن ناحية أخرى، ستتمكن الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة من توفير التكاليف من خلال استخدام قاعدة المستخدمين الموجودة في المنصة.

على عكس الـ(ICO) تعمل اكتتابات الـ(IEO) على تمكين الأمان. مع الأخذ في الاعتبار أن المنصات تخاطر بسمعتها، فإنها لن تحاول الانخراط في محاولات التسويق لمشاريع احتيالية أو الخداع أو الاحتيال البسيطة. نظرًا لأنه يمكنك فقط شراء الرموز المميزة من المنصة، يتم ضمان الأمان، لذا يمكن للمساهمين التأكد من عدم المساس بالعقد الذكي.

أخيرًا وليس آخرًا، تلغي عروض البيع الجماعي عبر منصات التداول (IEO) الممارسات السيئة مثل التلاعب بالأسعار. ربما سمع الكثير منكم أنه بمجرد إدراج الرمز المميز في المنصة، فإنه في الحال يحدث تقريبًا عمليات بيع كبيرة حيث يرغب المستثمرون الأوائل في تصفية مركزهم والحصول على ربح سريع.

لا غرابة في أن الأمر سيستغرق أسابيع إن لم يكن شهورًا للتعافي من هذا الاتجاه النزولي. في حالة اكتتاب (IEO)، تتم حماية المشاريع حيث يتم إدراج عملاتها المشفرة في المنصة مباشرةً، وبالتالي يستفيد عدد صغير من المستثمرين على حساب عدد كبير من مستثمري التجزئة.

وفقا لبينانس (Binance):

“بعد الإدراج في المنصة، إذا ارتفع السعر، فإن عددًا صغيرًا من الناس سيحقق أرباحًا أكبر بكثير من الأرباح الأخرى. إذا انخفض السعر، فهذا يعني أن عددًا صغيرًا من المشترين يبيعون بكثرة (يحتمل أن يحصلوا على ربح أو وقف خسارة) ويصبح جميع المستثمرين الجدد (المشترين) في حيرة.”

إذا كان بإمكان مستثمر الـ(ICO) إرسال عملته المشفرة مباشرةً إلى المشاريع، فيجب على المشاركين في اكتتاب (IEO) أولاً التسجيل للحصول على حساب في المنصة، والاطلاع على إجراءات اعرف عميلك (KYC). ولكن قبل ذلك، يوصى بشدة بالتحقق مما إذا كان المشروع الذي يعتزم الاستثمار فيه يقوم بالفعل بإجراء اكتتاب (IEO).

لا تنس التحقق من العملات المشفرة التي سيتم قبولها خلال عروض البيع الجماعي عبر منصات التداول (IEO) وإرسال المبلغ الذي تخطط لاستثماره في حسابك.

ومع ذلك، فإن المرور من إجراءات تحقق “اعرف عميلك KYC” وتوافر مبلغ كاف للاستثمار لا يشكلان ضمانًا للنجاح. الطلب يفوق العرض ولا يتمكن جميع المستثمرين من الاستثمار في المشاريع الواعدة. أخيرًا، إذا كنت محظوظًا، كل ما عليك فعله هو انتظار بداية اكتتاب IEO وشراء الرموز التي ترغب في الاستثمار فيها.